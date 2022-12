» ATX-Trends: FACC, DO & CO, Porr, Frequentis ..

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Zuwächsen aus dem Handel gegangen, nach positiven Vorgaben aus Asien und guten Konjunkturdaten aus Europa brachte eine schwache Eröffnung an der Wall Street im Späthandel Gegenwind. Ängste vor nun doch stärkeren Zinsschritten der Fed waren wieder aufgeflammt, so konnte der ATX schlussendlich lediglich einen kleinen Zuwachs von 0,1% erzielen. Impulse von der Unternehmensseite blieben den ganzen Tag über Mangelware. Einen guten Tag hatten die großen heimischen Banken, die Bawag erzielte ein Plus von 0,5%, für die Erste Group ging es um 1,6% nach oben und die Raiffeisen Bank International konnte eine Verbesserung von 1,1% erzielen. Im Blickpunkt stand auch in Wien der Ölsektor, zuletzt traten neue Sanktionen auf russisches Öl in Kraft, die den Preis der Rohölnotierungen steigen ließen. Unter anderem ist es nur mehr in Ausnahmefällen erlaubt, russisches Öl in die Europäische Union zu importieren, darüber hinaus führten die Staaten der G-7 und zwei Partnerländer einen Preisdeckel auf russisches Erdöl ein. Die OMV konnte zunächst Zugewinne erzielen, musste die dann aber im weiteren Handelsverlauf wieder abgeben und endete ohne prozentuelle Veränderung, Schoeller-Bleckmann musste hingegen nachgeben, für den Ölfeldausrüster brachte der Handel einen Rückgang von 1,3%. Gesucht waren die Versorger, für den Verbund ging es um 0,6% nach oben, EVN konnte einen Anstieg von 1,1% erzielen. Ans untere Ende der Kursübersicht rutschte S Immo, für das Immobilienunternehmen ging es um 4,5% nach unten, verkauft wurden auch Porr und Frequentis, für den Baukonzern gab es einen Rückgang von 2,9%, der Audiosoftwareanbieter musste mit einem Abschlag von 2,7% aus dem Handel gehen. Stärkster Titel des gestrigen Tages war FACC, der Luftfahrtzulieferer konnte sich um 2,6% verbessern, auch Immofinanz war gut nachgefragt, die Aktie konnte um 2,1% vorrücken. Einen guten Tag gab es auch für Marinomed und Do & Co, für diese beiden Titel ging es um 1,6% beziehungsweise um 1,4% nach oben."

Star der Stunde: Frequentis 2.82%, Rutsch der Stunde: FACC -2.17%

Star der Stunde: Frequentis 2.46%, Rutsch der Stunde: Amag -2.14%

Austrian Stocks in English: A powerful Week 46 for ATX TR and a too early Crash for S Immo Shares

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

