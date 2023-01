29.01.2023, 1098 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3886/

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



This script is based on our 21st Austria weekly and in week 4 we again saw a strong ATX TR, which went 2,28 percent up to 7116,79 points, the highest level since 11 Months. Bestperformers were RHI Magnesita and EVN. The Winner of the 14th Stock Market Tournament was Erste Group, News came from Pierer Mobility, S Immo, Immofinanz, Andritz, Wolftank, Gropyus, Rosenbauer, UBM, Porr, Fabasoft, Zumtobel and Austriacard, spoken by the absolutely smart Alison.



http://www.boerse-social.com/tournament



Please rate my Podcast on Apple Podcasts (or Spotify): https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-börse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .And please spread the word : https://www.boerse-social.com/21staustria - the address to subscribe to the weekly summary as a PDF.

(29.01.2023)

BSN Podcasts

Austrian Stocks in English: ATX TR reaches in Week 4 a new 11-Months-High, Erste Group wins 14th Stock Market Tournament

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/4lKt90ElclypHY5DfmNnOn Austrian Stocks in English: ATX TR reaches in Week 4 a new 11-Months-High, Erste Group wins 14th Stock Market Tournament - Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



This script is based on our 21st Austria weekly and in week 4 we again saw a strong ATX TR, which went 2,28 percent up to 7116,79 points, the highest level since 11 Months. Bestperformers were RHI Magnesita and EVN. The Winner of the 14th Stock Market Tournament was Erste Group, News came from Pierer Mobility, S Immo, Immofinanz, Andritz, Wolftank, Gropyus, Rosenbauer, UBM, Porr, Fabasoft, Zumtobel and Austriacard, spoken by the absolutely smart Alison.



http://www.boerse-social.com/tournament



Please rate my Podcast on Apple Podcasts (or Spotify): https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-börse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .And please spread the word : https://www.boerse-social.com/21staustria - the address to subscribe to the weekly summary as a PDF. >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, S Immo, EVN, Kapsch TrafficCom, Agrana, CA Immo, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Palfinger, Semperit, Mayr-Melnhof, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, RHI Magnesita, FACC, Frauenthal, Porr, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, RBI, Strabag, Henkel, Qiagen, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Infineon.

Random Partner DADAT Bank

Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» 10 am Technogym #4 (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» 10 am Technogym #3 (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» 10 am Technogym #2 (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» 10 am Technogym #1 (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» Austrian Stocks in English: ATX TR reaches in Week 4 a new 11-Months-Hig...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Erste Group, Peter Brezinschek und Sta...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Intel, VAS; Sunrise Capital, UBM, Palfi...

» ABC Audio Business Chart #17: Was uns 2023 erwartet (Josef Obergantschnig)

» BSN Spitout Wiener Börse: voestalpine und Wienerberger mit ytd mehr als ...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)