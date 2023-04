Nachlese: Der KESt-Behaltefrist-Vorschlag, der auch die Grünen nicht stören darf (Christian Drastil)

11.04.2023, 5211 Zeichen

Nachlese Podcasts Ostern: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4154/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch .

- am börsenfreien Karfreitag gab es 27 1/2 Minuten zu einem 27,5-prozentigen Missverständnis-Problem. Es geht um das Nun-Doch-Nein der Grünen zur Wiedereinführung der Behaltefrist, obwohl diese Reparatur der KESt im gemeinsamen Regierungsprogramm steht. Dies in der Zeitschiene: Vor 14 Tagen träumte ich noch gemeinsam mit Florian Beckermann, vor einer Woche kam dann die Klatsche durch Nina Tomaselli samt Begründung ""keine Geschenke für die Reichen". Motiv dieser Sonderfolge, in der auch Robert Kleedorfer und Rüdiger Landgraf sowie Monika Kovarova-Simecek und Jan Müllner bzw. auch Christoph Boschan zu O-Ton kommen, ist es, das Thema von den Reichen auf Ebene der jungen Menschen zu bringen und statistisch zu untermauern. Denn die haben gar keine andere Wahl, als selbst vorzusorgen und tun das auch zurückhaltend, also ohne mit ihren Anliegen auf die Strasse zu gehen. Um Spekulation geht es bei den Österreichern nicht.

Mein Vorschlag: Eine Deckelung der Summe via Freibetrag, den man, wenn die Behaltefrist vorbei ist, dann p.a. nutzen kann. Dann ist das Reichenthema komplett vom Tisch (... das ja sowieso nur vorgeschoben wird, weil man Eigenverantwortung im Allgemeinen und Wertpapiere im Speziellen aus Ideologiegründen nicht will). Ein Freibetrag wäre zudem leicht zu administrieren. Ich bin absolut gegen neue und aufwändige Sonderkonten, in die nur spezielle Wertpapiere oder Branchen gekauft werden dürfen. So einfach wie möglich, das muss ja alles auch programmiert und abgewickelt werden.

Zum Schluss habe ich noch eine Statistik, dass die Österreichischen Haushalte seit 2012 eher heimische Aktien verkauft, als zugekauft haben. Auch das macht mir Sorgen.

- Folge mit Christoph Boschan (Wiener Börse): https://audio-cd.at/page/brn/41832

- Florian Beckermann (IVA): http://www.audio-cd.at/people

- Robert Kleedorfer (Kurier) und Rüdiger Landgraf (kronehit) zum Thema "Grüne mögen Aktien": https://audio-cd.at/page/playlist/3669

- Monika Kovarova-Simecek und Jan Müllner (FH St. Pölten) zum Thema "Junge mögen Aktien": https://audio-cd.at/page/playlist/3675

- in Folge S4/35 sprachen die Kollegen Peter Heinrich (mit ihm gibt es ein Audio-Börsejahrbuch für den Ö-Kapitalmarkt) und Wolfgang Matejka ordentlich mit. Es geht dabei um die Bankenkrise, die man als verarbeitet betrachten könnte, die Lieblingsaktie Frequentis, die kursmässig enttäusche

- Florian Beckermann (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4152/ ) ist seit 2009 im Interessenverband für Anleger tätig, dort seit 2012 im Vorstand und seit 2020 mit der Führung des Verbands betraut. Wir machen ein wenig eine Stermann / Grissemann -Folge, der Deutsche Florian Beckermann wird auch mit Bakerman von Laid Back konfrontiert, incl. Night Train und Cool Down. Freilich sprechen wir auch über heisse Themen wie eine herbeigesehnte Behaltefrist im Rahmen der KESt, definieren Ideen dazu und analysieren, woran es scheitert. Dazu schauen wir uns HV-Saison und -Trends an, reden auch über den Trend zur Gamification und über Young Shareholders generell. Im Verlauf gibt es noch ein schönes Treffen europäischer Anlegerschützer in Wien, das Florian koordiniert.

https://www.iva.or.at

- Matthias Stelzmüller (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4155/ ) ist ehemaliger Weltklasse Shorttracker, Herausgeber des Sportmagazins "Daily Sports", mischt mit forsports in der Koordination mit und ist Lebenstraum-Erfüller auf der Reichsbrücke. 2015 haben wir ihn im Rahmen unseres Business Athlete Award als Rookie of the year ausgezeichnet. Wir sprechen über die Faszination Shorttrack, über Steven Bradbury und Apollo Anton Ohno, über unpassende Schuhe, Magazine und einen packenden Travel-Blog mit der einen oder anderen schrägen bis nicht ungefährlichen Begebenheit. Und dann noch über den Sprung aus dem Helikopter von Thomas Morgenstern auf die Wiener Reichsbrücke. Zum Schluss gab es einen Plauderlauf, der war vergleichsweise harmlos.

https://www.dailysports.at

https://forsports.at

https://athletes-eyewear.com (Travel-Blog)

https://www.sportgeschichte.at/baa

Steven Bradbury: https://www.youtube.com/watch?v=LwWt3jNhsv4

Plauderlauf mit Matthias: https://photaq.com/page/pic/94519

- Peter Aigner (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4161/) ist Ex-Journalist und Agentur-Chef mit Aigner PR . Mit Peter habe ich vor allem über Kommunikationsthemen gesprochen. Zunächst über die Journalistenkarriere bei Cash Flow, Kurier, Mucha Verlag und WirtschaftsBlatt (2 Wochen gemeinsam) mit u.a. einer Coverstory zu Organtransplantationen, dann die eigene Agentur mit Anekdoten zu zB John Cleese. Letztendlich stellte ich die Frage, warum wir aus der Börsewelt beim "Kommunikator 2023"-Ranking des Extradienst Verlags von Christian Micha, bei dem Peter in der Jury sitzt, so schlecht abschneiden: Nur 4 aus meinen mittlerweile knapp 120 Börsepeople sind in den Top1000. Und dann geht es noch um Walter Rothensteiner, DocLX Alex Knechtsberger und Infuencerin Jasmin Schierer.

http://aigner-pr.at

https://hashtagchefin.at/about/

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.04.)

(11.04.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S4/39: Gregor Rosingers Lebensziel, Hoffnung bei Kapsch TrafficCom steigt, RBI-Storno-Update / Zürs

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Immofinanz, Frequentis, CA Immo, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, AT&S, Uniqa, voestalpine, Wienerberger, OMV, Lenzing, SBO, AMS, Athos Immobilien, Cleen Energy, Frauenthal, Kostad, VAS AG, Wolford, Warimpex, Oberbank AG Stamm, Polytec Group, Flughafen Wien, Strabag, Telekom Austria, VIG, Merck KGaA, E.ON , RWE, Rheinmetall, Vonovia SE.

Random Partner Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro und über 230 Mitarbeitenden (per 30.6.2019) Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Die eigenständige österreichische Vollbank ist darüber hinaus auch in den Ländern Zentral- und Osteuropas, in Italien und Deutschland tätig. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin. >> Besuchen Sie 65 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Kapsch TrafficCom, RBI-Storno, Tesla, P...

» ATX-Trends: Frequentis, UBM, Agrana, OMV ...

» BSN Spitout Wiener Börse: Verbund dreht nach vier Plus-Tagen

» Österreich-Depots. Kapsch TrafficCom und CA Immo aufgestockt (Depot Komm...

» Börsegeschichte 12.4.: Alexander von Gabain (Börse Geschichte) (BörseGes...

» News zu Frequentis, Marinomed, Cleen Energy, Research zu Agrana, ams Osr...

» Aktienturnier: Alle drei Wanderpokal-forever-Kandidaten liegen in ihren ...

» Nachlese: UBM 150, Einladung in die Wiener Börse, Dietmar Reindl im...

» Wiener Börse Plausch S4/39: Hoffnung bei Kapsch TrafficCom steigt, RBI-S...

» Wiener Börse zu Mittag leicht schwächer: Warimpex, UBM und Wienerberger ...