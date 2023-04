Börsegeschichte 13.4.: Wolfgang Eder (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Bisher gab es an einem 13. April 19 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.04. beträgt 0,22% . Der beste 13.04. fand im Jahr 2016 mit 1,90% statt, der schlechteste 13.04. im Jahr 2012 mit -2,21% . Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.04. so: 0,00% .

Austrian Stocks in English: ATX in week 11 return to sender - all the early 2023 gains are erased, fat trading volumes

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

