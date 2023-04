Einschätzung zu den A1-Zahlen, News von Post, Raiffeisen, Varta, Knaus Tabbert, Research zu Mayr-Melnhof, Verbund, FACC (Christine Petzwinkler)

26.04.2023, 5034 Zeichen

Die A1 Telekom Austria Group hat die Umsatzerlöse im 1. Quartal um 7,8 Prozent auf 1.258 Mio. Euro steigern können. Laut Unternehmen war dies auf den Anstieg der Erlöse sowohl aus Dienstleistungen als auch aus dem Verkauf von Endgeräten in allen Segmenten zurückzuführen. Das EBITDA stieg im Quartalsvergleich um 1 Prozent auf 436 Mio. Euro, das EBIT legte um 0,3 Prozent auf 195 Mio. Euro zu. Das Nettoergebnis erhöhte sich im Q1 2023 um 3,2 Prozent auf 135 Mio. Euro. Im Q2 2023 ist in Österreich eine Erhöhung sämtlicher inflationsgebundener Tarife um mehr als 8 Prozent vorgesehen, so das Unternehmen, das seinen Ausblick bestätigt.

Für die Analysten von Raiffeisen Research kommt das Ergebnis in allen Punkten den Markterwartungen nahe, mit Ausnahme des Nettoergebnisses (höhere Finanzkosten als erwartet) und der Investitionen (getrieben durch Breitbandinvestitionen). Die RBI-Experten sehen die starken Trends in den CEE-Märkten positiv. Mit Blick auf die Zukunft rechnen sie mit einer Verbesserung der österreichischen Rentabilitätstrends in 2. Quartal 23 aufgrund der Tarifindexierung. Die letzte Einschätzung zu Telekom Austria lautet "Kauf".

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 7,10 /7,22, 0,28%)

Mehr Geld für Postler: Unternehmensführung und Gewerkschaft der Post einigten sich auf eine Erhöhung der Gehälter der Mitarbeiter*innen, die dem Kollektivvertrag-neu (KV-neu) aus 2009 unterliegen, um 10 Prozent und für Dienstordnungs- und Beamtenbezüge sowie Sondervertragsgehälter um 9,8 Prozent. Die prozentuelle Erhöhung wird ab 1. Jänner 2024 wirksam. Für die Monate Juli bis Dezember 2023 erhält jede*r Vollzeit-Mitarbeiter*in als Nettozahlung eine abgabenfreie Teuerungsprämie von monatlich 300 Euro, in Summe 1.800 Euro, ausbezahlt - Teilzeitbeschäftigte in aliquoter Höhe, wie die Post mitteilt.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 34,25 /34,40, -0,36%)

Die RLB NÖ-Wien prüft die Aufnahme von Kryptowährungen und anderen Asset-Klassen in ihr digitales Veranlagungsangebot. Dafür zeichnet die RLB NÖ-Wien eine Absichtserklärung zur Prüfung einer Kooperation mit Bitpanda. Bis Jahresende soll der Evaluierungsprozess für ein konkretes Angebot abgeschlossen sein, informiert die Bank. Richten soll sich das Angebot an jene Kund:innen der RLB NÖ-Wien, die selbstständig und digital in Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle sowie Rohstoffe investieren möchten – unabhängig von der Höhe des verfügbaren Kapitals und bereits ab einem Euro.

RBI ( Akt. Indikation: 13,63 /13,66, -0,76%)

Good News vom börsenotierten Reisemobilhersteller Knaus-Tabbert: In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahr 2023 wurden in Deutschland um 135 Prozent oder 1.020 mehr Reisemobile und Camper Vans der Premiummarke Knaus zugelassen als in der Vergleichsperiode 2022. Folglich erhöhte sich auch der Marktanteil bei Neuzulassungen in Deutschland, dem wichtigsten Absatzmarkt Europas für Freizeitfahrzeuge, auf 9,6 Prozent (Vorjahrsperiode: 4,3 Prozent). Auch die Marke Weinsberg sicherte sich mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent (Vorjahrsperiode: 4,3 Prozent) per Ende März 2023 eine Topplatzierung in den Zulassungsstatistiken, teilt das Unternehmen mit.

Knaus Tabbert ( Akt. Indikation: 45,10 /45,45, 1,06%)



Varta kündigt einen Stellenabbau an: Das Restrukturierungsprogramm sieht im Personalbereich Kosteneinsparungen in einem Umfang von unternehmensweit rund 800 Vollzeitstellen vor, um die Strukturen zukunftsfähig aufzustellen, wie es heißt. Mehr als 400 davon entfallen durch das Ende befristeter Verträge, durch Fluktuation und durch Abbau an internationalen Standorten. Rund 390 Stellen sollen in Deutschland in den kommenden zwei Jahren abgebaut werden. Für 2023 belaufen sich die Stellenstreichungen auf rund 240, im Jahr 2024 sollen weitere rund 150 Arbeitsplätze an internationale Standorte der Varta AG verlagert werden, wie es heißt.

Varta AG ( Akt. Indikation: 23,28 /23,34, -3,88%)

Research:

Kepler Cheuvreux erhöht die Empfehlung für die Verbund-Aktie von Reduzieren auf Halten und hebt das Kursziel von 70,0 auf 85,0 Euro an. Die Baader Analysten bestätigen nach Zahlenbekanntgabe die Kauf-Empfehlung für Mayr-Melnhof und raten den Anlegern zu Geduld. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen nach Q1-Zahlen-Vorlage die Kauf-Empfehlung für Mayr-Melnhof, reduzieren aber das Kursziel von 185,0 auf 180,0 Euro und meinen: "Jede Kursschwäche bietet eine gute Gelegenheit, sich in das Unternehmen mit nachgewiesener langfristiger Wertgenerierung einzukaufen." Vor Bekanntgabe der Q1-Zahlen bestätigen die Baader-Analysten das Reduce-Rating mit Kursziel 5,6 Euro für FACC. Die Baader-Analysten rechnen bei FACC im 1. Quartal 2023 mit einer vergleichbaren Situation wie im 4. Quartall 22 und einem Ergebnis um die Gewinnschwelle.

Verbund ( Akt. Indikation: 81,75 /82,35, -0,24%)

Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 143,00 /143,40, 0,28%)

FACC ( Akt. Indikation: 6,91 /6,98, -1,21%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.04.)

(26.04.2023)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S6/13: Verena Pölzl

Akt. Indikation: 6.91 / 7.00

Uhrzeit: 09:26:55

Veränderung zu letztem SK: -0.78%

Letzter SK: 7.01 ( 2.19%)

Akt. Indikation: 45.10 / 45.55

Uhrzeit: 10:38:45

Veränderung zu letztem SK: -1.04%

Letzter SK: 45.80 ( -1.19%)

Akt. Indikation: 145.80 / 146.40

Uhrzeit: 10:40:34

Veränderung zu letztem SK: 0.34%

Letzter SK: 145.60 ( 1.82%)

Akt. Indikation: 34.45 / 34.60

Uhrzeit: 08:40:10

Veränderung zu letztem SK: 0.07%

Letzter SK: 34.50 ( 0.15%)

Akt. Indikation: 13.86 / 13.89

Uhrzeit: 10:38:58

Veränderung zu letztem SK: 0.25%

Letzter SK: 13.84 ( 1.76%)

Akt. Indikation: 7.08 / 7.18

Uhrzeit: 08:40:10

Veränderung zu letztem SK: 0.42%

Letzter SK: 7.10 ( 0.42%)

Akt. Indikation: 22.14 / 22.20

Uhrzeit: 10:40:40

Veränderung zu letztem SK: -8.69%

Letzter SK: 24.28 ( 3.10%)

Akt. Indikation: 81.80 / 83.30

Uhrzeit: 08:42:31

Veränderung zu letztem SK: -0.60%

Letzter SK: 83.05 ( 2.66%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, Addiko Bank, Verbund, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Polytec Group, CA Immo, Oberbank AG Stamm, AT&S, Rosenbauer, Cleen Energy, Gurktaler AG Stamm, Lenzing, Rath AG, UBM, Warimpex, Flughafen Wien, Telekom Austria, Agrana, Wolford, EVN, Frequentis, Immofinanz, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Strabag, Uniqa, VIG, Wienerberger, Infineon, Deutsche Boerse.

Random Partner Cleen Energy AG

Die Cleen Energy AG ist im Bereich nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen und energieeffiziente LED-Lichtlösungen für Gemeinden, Gewerbe und Industrie, einem wichtigen internationalen Zukunfts- und Wachstumsmarkt, tätig. Ein Fokusbereich ist das Umrüsten auf nachhaltige Gesamtlösungen. Zusätzlich baut CLEEN Energy den Bereich Leasing und Contracting von Licht- und Photovoltaikanlagen aus, der einen wachsenden Anteil am Umsatz ausmacht. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Trends: Strabag, Andritz, Polytec, Amag, Lenzing, UBM ...

» Börsepeople im Podcast S6/13: Verena Pölzl

» BSN Spitout Wiener Börse: Lenzing dreht nach sieben Tagen

» Österreich-Depots: Bawag weiter aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu Erste Group, VIG und ATX (Börse Gesc...

» Zahlen von Strabag, Andritz, Amag, Polytec, Warimpex, News von MM, Resea...

» Wiener Börse Plausch S4/51: Best in Parking-IPO in Wien fällt aus, Best ...

» 15. Aktienturnier: VIG vs. Palfinger heute und morgen im Finale, gewinnt...

» Nachlese: Wortspenden Magnus Brunner und Wolfgang Matejka (Christian Dra...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Do&Co, UBM und RBI gesucht, IRW-News zu M...