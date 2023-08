News zu UBM, Polytec, Rosgix, Research zu FACC, AT&S, Frequentis, Erste Group, CA Immo ... (Christine Petzwinkler)

Wiener Börse Plausch S5/25: Waterdrop und erste Schritte an der Börse, in 1 Tag sag ich was zu einem Boschan-Sager

Research: Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Reduce-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 5,6 Euro für die FACC-Aktie . "Wir bleiben vorerst an der Seitenlinie, da die Marktstimmung für kleine europäische Wachstumsunternehmen nicht günstig ist. Steigende Zinsen sorgen für Gegenwind bei den Nettozinszahlungen und der Bewertung von FACC", so die Analysten. SRC Research bestätigt CA Immo mit Buy und belässt auch das Kursziel bei 36 Euro. "Mit einer überschaubaren Pipeline von zwei im Vorfeld vermieteten Büros in Berlin und einem sehr guten und praktisch fast vollständigen vermieteten modernen Büroportfolio an Top-Standorten sehen wir CA Immo für die nächsten Jahre auch in einem schwierigen Umfeld gut gerüstet", so die Analysten. Die Experten von Jefferies stufen AT&S von Halten auf Kaufen hoch und erhöhen das Kursziel von 30,0 auf 45,0 Euro. Raiffeisen Research bleibt bei Frequentis auf Halten und reduziert das Kursziel von 33,0 auf 32,0 Euro. JPMorgan bestätigt das Overweight-Rating für die Erste Group und erhöht das Kursziel von 43,0 auf 47,0 Euro. Die Analysten der Baader Bank stufen EVN weiter mit Buy und Kursziel 29,7 Euro ein. AT&S ( Akt. Indikation: 32,46 /32,64, 1,09%) FACC ( Akt. Indikation: 6,41 /6,49, -0,62%) Frequentis ( Akt. Indikation: 29,70 /30,10, -1,97%) CA Immo ( Akt. Indikation: 30,20 /30,25, 0,25%) Erste Group ( Akt. Indikation: 32,83 /32,88, -0,38%)

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

BSN MA-Event Strabag

Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.71%, Rutsch der Stunde: UBM -2.14%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(3), Andritz(1)

Scheid zu Frequentis

Star der Stunde: Bawag 1.02%, Rutsch der Stunde: UBM -2.09%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)

Star der Stunde: Lenzing 0.61%, Rutsch der Stunde: DO&CO -0.73%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: ams-Osram(1)

Star der Stunde: DO&CO 1.01%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.82%

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Unchanged week 30 for ATX TR, ams Osram to the moon und CA Immo wins the tournament

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Irving Penn

Momenti (Moments Preserved)

1960

Domus



Helga Paris

Häuser und Gesichter. Halle 1983-85

1986

Galerie Marktschlösschen



Innocences

What The Fuck!

2016

Editions Télémaque



Pasquale Autiero

Lasciare libero il passo, anche di notte

2023

89books



Werner Amann

Kein Morgen

2022

Spector Books