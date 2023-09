» Nachlese: Die Nicht-Sache mit Herbert Eliasch und Head (Christian Drastil)

- in Folge S5/30 geht es um die finalen Indexchange-Prognosen für September-Verfall, ein fettes Wow zur OMV sowie Hut ab bei Immofinanz, VAS und Flughafen Wien. - 30x30 Finanzwissen pur: ATX vs. DAX ( Sebastian Leben im Audio-CD-Remix): https://audio-cd.at/page/playlist/4397 - Sebastian Leben erwähnt den Remix in Broke und Broker: https://audio-cd.at/page/playlist/4666 - Launige Zeitreise zu fast 33 Jahren ATX: https://audio-cd.at/page/podcast/4701/ - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm - Stockpicking Österreich: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 ?

Austrian Stocks in English: Telekom qualified for ATX, which is back in positive year to date area after week 35

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

