30x30 Finanzwissen pur, Folge 14: Die Schulbeginn-Folge. Wieviel Finanzwissen steckt im Lehrplan?

In Folge 14 geht es um den Schulbeginn in Ostösterreich und erneut das Bekenntnis, mehr Finanzbildung in den Schulunterricht zu bringen. Und ja, es hat sich etwas getan, wenngleich grössere Ideen zunächst noch gescheitert sind. Immerhin: Über Geld wird wieder gesprochen und das ist gut so. Ich zitiere in dieser Folge Staatsekretärin Claudia Plakolm, bringe auf Basis einer Schulstunde von Andreas Treichl Inputs, wie so etwas aussehen könnte, freilich mit besseren Schulbüchern als heute (Wunsch). Es gibt hier Kritik an der Arbeiterkammer und eine Verteidigung ebendieser. Grosse Teile der Folge werden mit dem Showpratktikanten Laurenz Schwieger, für den jetzt auch wieder die Schule beginnt, gestaltet: Stichworte Schulbücher und Taschengeld (Input Erste). Finally biete ich an, honorarfrei Stegreif-Schulstunden zu Aktien an der Wiener Börse abzuhalten (denn das fehlt im Lehrplan völlig) bzw. auch Börsenspiele in der Variante, wie sie Roland Neuwirth ins Spiel bringt, einzufädeln versuchen.



About: 30x30 Finanzwissen pur ist die aufbauende Börse-EinsteigerInnen-Serie für Österreich. Host Christian Drastil mixt dafür Aktiensparen und -investments mit Home Bias. Gesendet wird auf audio-cd.at von Woche 23/2023 bis Woche 52/2023 jeden "Thank God it`s Monday" um 18 Uhr, 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert, ein späterer Einstieg ist immer möglich, chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Supporter von "30x30" sind Uniqa, dad.at, Rosinger Group, Immofinanz, Do&Co, Addiko Bank VAS; ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXAA und FH St.Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und Neos Lab.

