» News zu Frequentis, Research zu UBM (Christine Petzwinkler)

08.09.2023, 2858 Zeichen

Frequentis CEO Norbert Haslacher war im Wirtschaftsmagazin "Saldo" auf Ö1 zu Gast. Die gute Position des Unternehmens führt er u.a. auf die Nähe zum Kunden und das Erkennen von Bedürfnissen zurück. „Bei Behörden spielt Reputation und Qualität eine große Rolle“, so der CEO. Zudem investiere man in F&E um neue Technologien zu entwickeln, die die Sicherheit verbessern. Generell sei das Geschäft von den Bedürfnissen nach Mobilität von Menschen und Gütern sowie nach Sicherheit getrieben. Laut Haslacher werden etwa in Asien in den nächsten 10 Jahren 400 neue Flughäfen entstehen. Das Thema Sicherheit sei durch aktuelle Krisen gestresst, viele Länder investieren in Sicherheit, was wiederum auch Frequentis zu Gute kommt. Bei Frequentis wisse man, was Einsatzkräfte benötigen, Kommunikation am richtigen Ort und zur richtigen Zeit sei alles, so der CEO. "Die Kette muss so gut wie möglich funktionieren, dafür benötigt es digitale Netzwerke", so Haslacher. Eine große Rolle werden auch Drohnen spielen. "Drohnen können etwa Einsatzkräfte unterstützen, die nicht vor Ort sind. Man kann sich einen Überblick über Einsatzorte verschaffen." Österreich habe beim Einsatz von Drohnen bereits eine gewisse Vorreiterrolle bewiesen. So sei von AustroControl und der ÖBB ein Projekt initiiert worden, Drohnen auf den Weg zu schicken, um zu sehen, ob die Bahn-Strecke frei ist. Eine generelle Regulierung für den Einsatz von Drohnen sei noch ausständig. "Wir hoffen, dass 2025 die Regulierung veröffentlicht wird". Auch in Sachen Nachhaltigkeit würden die Frequentis-Systeme einen wesentlichen Beitrag leisten, so könne der Einsatz vom Frequentis-System TowerPad Treibstoff im Flugverkehr einsparen, da die Flugbewegungen insgesamt optimiert werden können. Auch der Arrival Manager, der die optimale Route und die Geschwindigkeit der Flugzeuge so berechnet, dass kein Kreisen über Flughäfen und kein Warten auf die Landung nötig sei, hilft Treibstoff einzusparen. Angesprochen auf die Zufriedenheit mit den Standort Österreich meint Haslacher, dass die Rahmenbedingungen in Österreich sehr gut seien, es gebe kein Problem, gute Leute zu finden. Zwei Punkte hat Haslacher dennoch: "Die Gehaltskosten sollten sich zwecks Wettbewerbsfähigkeit in einem vernünftigen Rahmen bewegen und eine Vereinfachung der Rot Weiß Rot Karte wäre wünschenswert", so Haslacher. Zum Thema Commerzialbank: "Da es noch laufende Verfahren gibt, haben wir noch Anwaltskosten". In der Bilanz sei alles bereinigt und als Konsequenz habe man auf systemrelevante Banken umgestellt.

Frequentis ( Akt. Indikation: 30,40 /30,80, 0,33%)

Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für UBM und reduzieren das Kursziel von 38,0 auf 31,5 Euro.

UBM ( Akt. Indikation: 22,10 /22,50, 0,90%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.09.)

(08.09.2023)

Akt. Indikation: 30.30 / 31.10

Uhrzeit: 21:05:33

Veränderung zu letztem SK: -0.65%

Letzter SK: 30.90 ( 1.31%)

Akt. Indikation: 22.40 / 22.80

Uhrzeit: 21:04:18

Veränderung zu letztem SK: -0.44%

Letzter SK: 22.70 ( 2.71%)

