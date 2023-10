Nachlese: How to ETF, WIFI Wien 97 und wer trinkt am meisten Bier? (Christian Drastil)

03.10.2023, 3214 Zeichen

Um 11:57 liegt der ATX TR mit -0.41 Prozent im Minus bei 6889 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.42% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +0.76% auf 105.4 Euro, dahinter Erste Group mit +0.46% auf 32.77 Euro und Uniqa mit +0.33% auf 7.575 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15191 ( -0.07%, Ultimo 2022: 13923, 9.11% ytd).

Die Wiener Börse hat die ATX (TR)-Beobachtungsliste 09/2023 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 10/2022 bis 09/2023 der prime market-Werte. Sie hat 7/12 Bedeutung für die nächste Umstellung im März. Die Telekom hat zuletzt die Strabag ersetzt, dieser Platz ist auch nach Streubesitzfaktoren-Anpassung und ETS-Abspaltung ungefährdet. Die Strabag könnte in den nächsten Monaten eher VIG und MMK challengen.

Die Oktober-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ), eine aktuelle News betrifft China Lithium: China kauft die Hälfte aller Lithium-Minen weltweit!

Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4823/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- in Folge S5/51 geht es um ein Startup-Vertical ohne Struktur-Gedöns und Obstkorb-Kultur und was das mit ETFs und meiner Stimme zu tun hat. Gratulation an Noah Leidinger. Gratulation auch an Florian Raspel zum 97 Der Wifi Wien Podcast, die Zahl 97 hat für mich hohe Bedeutung.

- 97 Der Wifi Wien Podcast: https://open.spotify.com/show/19wr8qQZFWoQnSu8EEl79S



- 30x30 Finanzwissen pur, Folge 18: Wie funktionieren ETFs, die passiven Sparplan-Stars?

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4824/

In Folge 18 geht es um die ETFs, mit ihrer hohen Sparplan-Eignung die passiven Einsteigerlieblinge vor allem junger InvestorInnen. Ich nutze dazu das "Network" in "Börse Social Network" und zitiere aus einem Audible-Hit vom Hörbuch Hamburg Verlag, der den Bestseller "Ohne Aktien wird schwer" (OAWS) durch Oliver Kube vertonen liess. OAWS ist ein börsentäglicher OMR-Podcast von meinem österreichischen Kumpel Noah Leidinger und seinem Kumpel Florian Adomeit. Die beiden haben auch ein gleichnamiges Buch herausgebracht, das nun als Hörbuch erschienen. Das hier vorliegende ETF-Kapitel kommt aus der Hörbuch-Variante des Buchs und das Thema ist "How to ETF" mit ein wenig Speed Up. Danke an die OAWS-Crew, meine Stimme war diese Woche zu angeschlagen für eine 30-Minuten-Folge.

- Podcast Ohne Aktien wird schwer: https://podstars.de/podstar/ohne-aktien-wird-schwer/

- Buch Ohne Aktien wird schwer: https://www.amazon.de/Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Einzelaktien-ebook/dp/B0C1JM82ST Hörbuch Ohne Aktien wird schwer: https://www.audible.de/pd/Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Hoerbuch/B0CCNYTW5R?Z- Hörbuch Hamburg Verlag: https://www.hoerbuch-hamburg.de

- ABC Audio Business Chart #75: Wer trinkt am meisten Bier? ( Josef Obergantschnig)

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4825/

Weltweit wird jährlich rund 7,1 Mrd. Liter Bier getrunken. Mit dieser Menge könnte man 74.000 olympische Schwimmbecken füllen. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, in welchen Ländern absolut und Pro-Kopf am meisten Bier getrunken wird?

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.10.)

(03.10.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S5/53: Ab heute ATX- / ATXPrime-Remix, Frequentis mit dronespace, FACC mit Humanizer

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:S Immo, Addiko Bank, CA Immo, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, OMV, voestalpine, SBO, Rosenbauer, RBI, ATX, ATX Prime, ATX TR, Verbund, Wienerberger, Bawag, Rosgix, Andritz, AT&S, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, Semperit, Cleen Energy, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Zumtobel, Amag.

Random Partner Valneva

Valneva ist ein Impfstoffunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von prophylaktischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf spezialisiert hat. >> Besuchen Sie 67 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: OMV fällt unter den MA200

» Österreich-Depots: Palfinger aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 4.10. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» In den News: Frequentis, Wienerberger-Bond-Handel, FACC-Jubilar:innen, L...

» Nachlese: ATX unter Wasser, Christoph Rainer (Christian Drastil)

» Wiener Börse Plausch S5/53: Ab heute ATX- / ATXPrime-Remix, Frequentis m...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: EuroTeleSites, Porr und Strabag gesuch...

» Börsepeople im Podcast S9/02: Christoph Rainer

» ATX-Trends: Erste Group, Verbund, CA Immo, EVN ...

» BSN Spitout Wiener Börse: FACC dreht nach vier Tagen