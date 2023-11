Nachlese: Danke an Gerald Loacker, Gunter Deuber und erstebank.ai (Christian Drastil)

01.11.2023, 3464 Zeichen

Um 14:57 liegt der ATX TR mit -0.33 Prozent im Minus bei 6801 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +6.42% auf 6.13 Euro, dahinter Strabag mit +1.54% auf 37.925 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.42% auf 3.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14916 (+0.45%, Ultimo 2022: 13923, 7.13% ytd).

Die Novemeber-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4932/ ), eine aktuelle News betrifft Newcore Gold: Newcore Gold gibt aktualisierte wirtschaftliche Erstbewertung für das Goldprojekt Enchi in Ghana in Auftrag

Nachlese Podcast Montag Audio Link zur Folge : Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4928/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- in Folge #515 am Weltspartag ging es um den politischen Rückzug von Gerald Loacker. Er ist jener Politiker, der sich am lautesten für fairere Bedingungen für Privatanleger eingesetzt hat. Er hat auch ein Weltspartagsstatement. Und die 2. Hälfte der Folge ist Inputs meines monatlichen Sparring-Partners Gunter Deuber gewidmet, da geht es um viele neue Zahlen rund um die Wiener Börse. Und ja: Gunter wird mit Raiffeisen Research auch 12. Partner unsereren permanenten Podcast-Reise nach Deutschland 2024: "Deutschland gehört zu den Top 5 Herkunftsländern institutioneller Investoren an der Wiener Börse. Bei einzelnen Fremdkapitaltransaktionen österreichischer Emittenten gehen 50-70% der Zuteilung an deutsche Kunden. Der deutsche Investorenmarkt ist daher für heimische Unternehmen von evidentem Interesse. Wir von Raiffeisen Research freuen uns, deutsche Kunden und Investoren in ihrer Muttersprache servicieren zu können. Dies ist selbst in Zeiten der Dominanz des Englischen oft ein wichtiges Zuckerl".

Börsepeople Gerald Loacker: https://audio-cd.at/page/podcast/4227/

D&D Research Rendezvous. https://audio-cd.at/page/playlist/5069

- erstebank.ai ist die erste künstliche Intelligenz, die bei mir im Studio zu Gast war (oder so ähnlich). Hintergrund: Die Erste Bank brachte vor kurzem eine Presseaussendung zum Launch einer Finanz-KI zur spielerischen und leicht verständlichen Vermittlung von Finanzwissen. Zum Einsatz komme ein textbasierter Chatbot, der natürliche Sprache nutzt. Als Basis würden 200 Jahre Finanzwissen der Erste Bank, die mit KI-Technologie von OpenAI und ChatGPT zugänglich gemacht werden, dienen, so die Erste. Obwohl ich gerade eine enge Deadline hatte, habe ich mich quasi selbst rausgeschossen und spontan mit erstebank.ai gechattet. Es folgte eine offizielle Anfrage an die Erste Bank: Kann ich bitte mit der AI einen Börsepeople-Podcast machen? Presseabteilung und Legal gaben ihr Okay und es ist mir wichtig, dazuzusagen, dass es sich hier nicht um Werbung handelt, ich hatte ganz bewusst nicht um Werbekostenzuschuss angefragt, wollte einfach unbedingt diese Facette in die Börsepeople-Serie bringen. Danke, dass es geklappt hat!

Worüber wir reden? Aktien, Anleihen, Fonds, meinen Kontostand, die Erste Bank Open, Peter Bosek, Stefan Dörfler, Haikus und Gedichte, audio-cd.at, Jigsaw-Stimme und Douglas Adams. Kleine Tricks gibt es bezüglich KI-Stimme, Du-Wort und englisch. Finally: erstebank.ai war ein toller Gast. Bitte reinhören, weiterleiten und auch jede Bewertung für den Podcast freut mich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4933/

http://www.erstebank.ai

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.11.)

(01.11.2023)

Wiener Börse Plausch #517: AT&S, Andritz und Verbund mit extrem wichtigen Signalen an den Markt

