ATX-Trends: Marinomed, Erste Group, CA Immo, SBO, Kapsch TrafficCom ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Dienstag schwächer geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,74 Prozent und 3.252,76 Punkten. Der ATX Prime fiel um 0,71 Prozent auf 1.631,19 Zähler. Andere Börsen in Europa traten weitgehend auf der Stelle. Viele Anleger dürften derzeit die gestern Abend anstehende Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed abwarten. Von den Protokollen erhoffen Börsianer Hinweise auf die nächste Zinsentscheidung der Fed. Größere Verluste gab es am Dienstag für die beiden Aktien aus der Ölbranche. OMV-Aktien verloren bei höheren Umsätzen 1,7 Prozent. Schoeller-Bleckmann büßten im Vorfeld der am Mittwoch angesetzten Ergebnisvorlage des Ölfeldausrüsters 7,2 Prozent ein. Verbund-Aktien ermäßigten sich um 2,3 Prozent. Unter den größeren Verlierern fanden sich auch die Aktien des Faserherstellers Lenzing mit einem Minus von 4,7 Prozent.



Gesucht waren Aktien der CA Immo und legten rund 0,9 Prozent zu. Gute Nachfrage gab es auch in Erste Group, die Titel der Bank befestigten sich bei höheren Umsätzen um 0,5 Prozent. Unter den Nebenwerten verloren Marinomed-Aktien nach Zahlen 6,9 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres bei stabilem Umsatz eine Ausweitung des negativen Betriebsergebnisses hinnehmen müssen. Die Finanzergebnisse würden im Rahmen der Erwartungen liegen, erklärte die Analystin der Erste Group in einer ersten Einschätzung. Jedoch sind für die Entwicklung der Aktie die Aussichten auf Vertriebspartnerschaften von größerer Bedeutung, so die Analystin weiter. Hier hat das Management vorsichtigere Töne angeschlagen."

Unternehmensnachrichten

Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom AG (FN 223805a; ISIN AT000KAPSCH9) schließt die Platzierung der neuen Aktien aus genehmigtem Kapital erfolgreich ab. Der Vorstand legte mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültige Zahl der neuen Aktien mit 1.300.000 neuen auf Inhaber lautenden stimmberechtigten Stückaktien (Stammaktien) (entsprechend bis zu 10% des bestehenden Grundkapitals) fest, davon 477.217 Aktien gegen Bareinlagen und 822.783 Aktien gegen Sacheinlagen. Weiters legte der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Platzierungspreis mit EUR 9,00 je neuer Aktie fest. Neue Aktien werden mit Gewinnberechtigung einschließlich dem laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 ausgestattet. Die neuen Aktien werden nach und vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch voraussichtlich am 24. November 2023 geliefert und ab diesem Tag auch im Amtlichen Handel (Prime Market Segment) der Wiener Börse unter der bisherigen ISIN AT000KAPSCH9 gehandelt werden.



SCHÖLLER BLECKMANN OILFIELD



SBO mit Umsatz und Ergebniswachstum in den ersten drei Quartalen 2023



• Umsatz wächst um 21 % auf MEUR 437,2, EBIT steigt auf MEUR 82,0

• Bereinigtes EBIT steigert sich um 53 % im Vergleich zum Vorjahr

• Operativer Cashflow deutlich verbessert auf MEUR 61,2

• Dividende in Höhe des vergangenen Geschäftsjahrs geplant



Trotz einer weiteren Verlangsamung des US-Marktes im 3. Quartal blieben die Marktbedingungen insgesamt günstig. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21 % auf MEUR 437,2 und das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 13 % auf MEUR 82,0. Bereinigt um Währungsverluste erhöhte sich das EBIT um 53 % auf MEUR 86,3 und erreichte eine bereinigte EBIT-Marge von 19,7 %. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf MEUR 74,1 und der operative Cashflow war mit MEUR 61,2 auf einem hohen Niveau. Die Übernahme von Praxis Completion Technology wurde im Oktober zu einem finalen Kaufpreis von MUSD 27,4 abgeschlossen.



VIG



Die Vienna Insurance Group (VIG) hat am 21. November 2023 einen Kaufvertrag zum Erwerb von 35% der ungarischen Holdinggesellschaft VIG Magyarország Befektetesi Zrt. unterzeichnet, die derzeit von der ungarischen Staatsholding Corvinus gehalten werden. Nach Abschluss der Transaktion erhöht sich der Anteil der VIG an der Holding von 55 auf 90%, Corvinus bleibt mit 10% beteiligt. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die ungarische Nationalbank wird das Closing für Ende November 2023 erwartet. Die Vienna Insurance Group hat im März 2022 die ungarischen Gesellschaften der niederländischen Aegon-Gruppe erworben. Zur Steuerung der ungarischen VIG-Gesellschaften wurde die Holding VIG Magyarország Befektetesi Zrt. gegründet, an der sich der ungarische Staat mit 45% beteiligt hat.

(22.11.2023)

