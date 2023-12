Börsegeschichte 13.12: Verbund, 2x Porr, Amag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.12.2023, 852 Zeichen

under MA200:

13.12.2012: Verbund: Am längsten unter MA200: 503 Tage (endete am: 13.12.2012) zum Kalender

13.12.2012: Porr: Am längsten unter MA200: 1787 Tage (endete am: 13.12.2012) zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

13.12.2018: Amag: Längste negative Serie: 7 Tage (endete am 13.12.2018) zum Kalender



Doubled:

13.12.2012: Porr: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Porr: 7 Tage von 06.12.2012 (Kurs 8,4) bis 13.12.2012 (Kurs 18,75)

Bisher gab es an einem 13. Dezember 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 13.12. beträgt 0,00%. Der beste 13.12. fand im Jahr 2006 mit 1,41% statt, der schlechteste 13.12. im Jahr 2007 mit -2,33%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.12.)

(13.12.2023)

