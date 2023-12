30x30 Finanzwissen pur, Schlussfolge 30 XL: Must Hear für Wiener Börse-Fans und -Hater mit 33 Takeaways aus 2023 (Explicit Lyrics, feat. Wolfgang Matejka und Gunter Deuber)

31.12.2023, 4320 Zeichen

Die Schlussfolge von 30x30 Finanzwissen pur und zugleich der letzte audio-cd.at-Podcast 2023 bricht ein paar Regeln: Sie dauert nicht 30 Minuten, sondern fast eine Stunde. Sie beinhaltet Explicit Lyrics, mit dem Podcasthost diskutieren Wolfgang Matejka (Matejka & Partner) und Gunter Deuber (Raiffeisen Research).

33 Takeaways aus 2023:

- Schulnoten schwerer denn je zu vergeben, aber der Gesamtmarkt bekommt schon 2-3, was die Börsennotierten betrifft

- Handelsvolumina grosses Problem

- Immofinanz überraschend positiv mit Gratulation an Petrus

- Optionen auf den österreichischen Markt über die Eurex mit Nullliquidität und damit ineffizientem Pricing

- Finanzaktien haben sich gut entwickelt, wichtig für den Markt

- RBI / Strabag / Russland - da gehen die Meinungen in der Runde auseinander

- EVN, der Dealer von NÖ, schliesst den Gap zum Verbund mit seinem Hidden Asset

- AT&S und Andritz unter den hohen Erwartungen

- Spaltung zwischen den Small Caps und indexnahen Titeln vertieft

- Lenzing und die Not der Refinanzierung

- Kapitalerhöhung wurde zum Unwort und zur Bedrohung

- ams Osram die Enttäuschung des Jahres

- Alfred Stern als Chance für die OMV

- Chapeau ÖBFA zum 30er für Best Practice

- warum dauert das mit dem Bundesschatz-Comeback so lange?

- so etwas wie die 100jährige bräuchte auch das Aktiensegment als Marketing-Karte

- ÖBAG zwar positiv gesehen, aber nicht von allen in der Runde, Interesse sollte auf kleinere Unternehmen gehen

- Telekom / EuroTeleSites bzw. OMV / Adnoc und AT&S kann man so oder so sehen

- schlechte Noten (4 bis 4-) für die Kapitalmarktpolitik

- nach wie vor keine seriöse Diskussion über eine Aktienrente, wird sogar in Deutschland diskutiert

- Wiedereinführung der einjährigen Behaltefrist versprochen, nicht geliefert

- Einschätzung der Politik, ab welcher Frist man von Spekulation sprechen kann, ist realitätsfern und nicht aus der Praxis (Exkurs)

- Idee Vorsorgekonto ist "Schas" (c) Robert Ottel, es würde Alternativen geben (spektakuläre Idee Matejka)

- Grundfrustration von Steuerzahlern aufgrund der Eskalation der Belastung

- der Finanzminister ist bemüht, aber kein Aktionär

- Finanzbildungsstrategie natürlich wichtig, aber Aktien und österreichische Aktien lässt man aussen vor. Why?

- Privatanleger ziehen sich zurück

- Österreichische Pensionskassen meiden den Österreichischen Aktienmarkt

- Stagflation als Börseunwort des Jahres. Really?

- Gesundheitspolitische Ignoranz, was heimische Produkte (Marinomed, Valneva) betrifft, lieber an komischen Masken verdienen

- ETFs wurden zum Nadelöhr, Stichwort "knapp an der Tür tanzen"

- Wiener Börse Plausch wird 2024 zur Wiener Börse Party, Partycrasher können die Wahl und die zu erwartende Populismus-Welle samt zusätzlicher Steuereskalations-Ideen werden

- Easter Egg zu Silvester ganz am Ende der Folge: Steuerliches Lob für den Finanzminister

