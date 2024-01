Nachlese: Loisium,, Kayfabe, Börse Party Frankfurt und Holger Schmidtmayr (Christian Drastil)

08.01.2024, 3824 Zeichen

Um 11:45 liegt der ATX mit -0.55 Prozent im Minus bei 3411 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EuroTeleSites AG mit +2.21% auf 3.8125 Euro, dahinter VIG mit +1.98% auf 27.075 Euro und Agrana mit +0.88% auf 14.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16602 (+0.07%, Ultimo 2023: 16751, -0.89% ytd).

- und herzlich willkommen zu Germany`s Stock Party, zur Börse Party Frankfurt. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts, mache seit 2 1/2 Jahren täglich Mittags die Wiener Börse Party (früher: Wiener Börse Plausch) und im Jänner 2024 geht es auch im deutschen Börsenradio BRN (Podcast "Börsenradio to go" mit einem täglichen Mittagsbericht zum DAX40 los. In der Börse Party Frankfurt im eigenen Podcast werde ich zunächst unregelmässig ein paar typische Statistiken, wie wir sie auch für Österreich fix im Programm haben, vorstellen. Uns los gehts mit einer Rückschau auf die Woche 1 im DAX. Da erwähne ich vor allem Commerzbank, Rheinmetall und irgendwie auch Bayer. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5164/

Ab Mitte nächster Woche täglicher Mittagsbericht A + D im "Börsenradio to go" Podcast: https://open.spotify.com/show/28U6UIxtgK4Lws0IN8N6im

Langversion Theme-Song (Drastil): https://audio-cd.at/page/podcast/5150

Wiener Börse Plausch täglich: https://audio-cd.at/wienerboerseplausch

- Holger Schmidtmayr ist Rechtsanwaltsanwärter bei Weisenheimer Legal und natürlich vor allem bekannt als langjähriger Vorstand der S Immo. Seine Mutter ist mit Warren Buffett auf die Uni gegangen. Zu dieser Folge ist zu sagen, dass sie ultrakurzfristig geplant wurde, weil es um den Jahreswechsel viele Terminverschiebungen gab, es musste jemand her, mit dem ein One Take (also ohne Schneiden) fix ist. Also Holger: Wir reden über die Giro, Erste, Immorent, S Immo, alternative Roadshows, Selbstständigkeit, Weisenheimer Legal und viele grosse Persönlichkeiten bis hin zu Warren Buffett. Holgers lebenslanges Lernen spiegelt sich auch in der Tatsache, dass er jetzt Rechtsanwaltsanwärter ist, wieder. Zudem war er bei S Immo Vorstand, dann Betriebsrat und dann wieder Vorstand. Auch als langfristiger S Immo Aktionär sage ich danke für die gemeinsame Journey. Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/5166/

https://www.weisenheimer.law

Dominik Leiter, Weisenheimer Legal, im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/playlist/3551

Herwig Teufelsdorfer, S Immo, im Börsepeople-Podcast: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4789/

(08.01.2024)

Wiener Börse Party #561: Lustiges zu Andritz und Respekt, Dominik Hojas

