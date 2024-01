Börsegeschichte 22. Jänner: UBM, Palfinger, S Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

22.01.2024, 1180 Zeichen

Indexumstellungen:

22.01.2001: Brau Union, Semperit scheiden aus dem ATX aus zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

22.01.2019: UBM: Längste positive Serie: 14 Tage (endete am 22.01.2019) zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

22.01.2009: Palfinger: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 22.01.2009) zum Kalender

22.01.2008: S Immo: Längste negative Serie: 12 Tage (endete am 22.01.2008) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

22.01.2009: Palfinger: Schlechteste Performance Serie: -28.61% (9 Tage von Kurs 11.99 Euro auf 8.56 Euro, die Serie endete am 22.01.2009), ein Alpha von -16.31 zum ATX TR zum Kalender

22.01.2016: Uniqa: Schlechteste Performance Serie: -20.10% (7 Tage von Kurs 7.208 Euro auf 5.759 Euro, die Serie endete am 22.01.2016), ein Alpha von -17.14 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 22. Januar 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.01. beträgt 0,01%. Der beste 22.01. fand im Jahr 2016 mit 2,74%statt, der schlechteste 22.01. im Jahr 1999 mit -3,49%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.01. so: 0,00%.

