Nachlese: Zertifikate Party als Schwerpunktthema 2024, Hans Griener und Indianer-Pferde (Christian Drastil)

22.01.2024, 4061 Zeichen

Um 11:21 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 3362 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -2.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +1.82% auf 19.865 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.34% auf 28.84 Euro und Strabag mit +1.20% auf 42.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16630 ( -0.15%, Ultimo 2023: 16751, -0.73% ytd).

Die Jänner-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4932/ ), eine aktuelle News betrifft Wave Charging: WAVE Charging meldet Eingang eines Auftrags durch ein führendes Einzelhandels- und Logistikunternehmen

Nachlese Podcast Freitag - Audio Link zur Folge : Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5232/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- In der Folge #570 geht es um den Jänner-Verfallstag.

- Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS und dad.at gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. In der aktuellen Ausgabe 01/2024 geht es um einen letzten Rückblick auf 2023 und einen Award für das ZFA, um die Premiere eines Unterwegs-Setups beim Zertifikate Jahresauftakt mit Frank Weingarts, Christian Scheid, Philipp Arnold und Lars Reichel vor dem Mikro.Wir sprechen über neue Beirät:innen, den früheren Termin des ZFA-Award 2024, die Euro 2024 in Deutschland, die Zertifikate-Lieblinge meiner Interview-Partner und das neue Zertifikat des Tages, da wird es durchaus einen Deutschland--Schwerpunkt beim Underlying geben, da ich ja vor kurzem auch mit einem täglichen Live-Blick auf die Frankfurter Börse gestartet habe. HÖREN: https://www.audio-cd.at/page/podcast/5231

- Hans Griener ist seit 1988 im Sparkassensektor tätig, zunächst als Mitarbeiter am Schalter in einer lokalen Sparkasse. Dort lernte er das Bankgeschäft vom Sparbuch über den Kredit bis zum Veranlagungsgeschäft. Nach einigen Jahren in der Sparkasse entschied er sich für ein weiterführendes Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien. Dabei lag der Schwerpunkt auf den Bereichen „Banken“ und „Wertpapiere“. Nach dem Abschluss des Studiums (Magister) blieb er dem Sparkassensektor treu und ist seither in der Erste Asset Management beschäftigt, ist u.a. für die Ausbildung der KollegInnen zuständig und gilt als der Professor. Weiters unterstützt er Sparkassen bei der Eigenveranlagung (Nostro Geschäft). Zusätzlich werden von ihm auch zahlreiche Publikationen für den internen und externen Gebrauch entwickelt. Das „1x1 der Investmentfonds“, das von ihm erstellt wurde, liegt in allen Filialen der Erste Bank und der Sparkassen als Basislektüre und Einführung in die Funktionsweise von Investmentfonds für Kunden auf. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5239/ https://www.erste-am.at/de/private-anleger