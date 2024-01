Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Mayr-Melnhof und Wienerberger gesucht, IRW-News zu Madison Metals

- News zu Frequentis, London-Roadshow mit DO&CO, Post etc. Research zu AT&S, Erste Group, Aktienrückkäufe bei Addiko, Zumtobel, Kapitalmarkt-Update von Wiener Börse und Alois Wögerbauer - Nachlese: Peter Brezinschek und die Herausforderungen unserer Zeit - Reingehört bei VAS - Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Marinomed, Wienerberger und weitere Aktien auffällig, Herwig Teufelsdorfer führt den 8. Tag in der GGC Wertung - Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria - Österreich-Depots: Ruhig - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.17% vs. last #gabb, -0.29% ytd, +73.60% seit Start 2013

Austrian Stocks in English: Week 2 with losses, but gaining trading volume, Presentation of 14 Number One Award Winners

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

