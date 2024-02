News zu Börsen-Statistik, Post, Porr, Agrana, Research zu AT&S, RBI, Bawag .. (Christine Petzwinkler)

02.02.2024, 4749 Zeichen

Die Wiener Börse verzeichnete im ersten Monat des Jahres 2024 Aktienumsätze in der Höhe von 4,51 Mrd. Euro (Jänner 2023: 4,79 Mrd. Euro). Die umsatzstärksten österreichischen Aktien im Jänner 2024 waren Erste Group mit 715 Mio. Euro vor OMV mit 560 Mio. Euro und Verbund mit 491 Mio. Euro, teilt die Wiener Börse mit.

Die Österreichische Post AG reagiert auf den Stellenabbau bei UniCredit Services und bietet den gekündigten Mitarbeiter*innen neue Jobs im Unternehmen an. Betroffene können sich direkt auf karriere.post.at informieren und gleich bewerben, so die Post in einer Aussendung. Medienberichten zufolge soll die für IT zuständige Unicredit Services GmbH in Wien bis Jahresende geschlossen werden. Betroffen sollen insgesamt 280 Mitarbeitende sein.

Die Porr Umwelttechnik GmbH kauft 100 Prozent der Anteile an dem Kiesgewinnungs-Unternehmen Pannonia, mit 11 Mio. Tonnen Kiesressourcen und Sitz im Raum Parndorf und Markgrafneusiedl. Hauptgeschäftsfelder der Pannonia Gruppe sind die Rohstoffaufbereitung und -lieferung sowie Erdbau und Deponiebetrieb. „Mit diesem Schritt bauen wir unsere Kompetenzen im Bereich Rohstoffaufbereitung aus. Zudem sichern wir die Versorgung unserer Baustellen im Großraum Wien mit Zuschlagsstoffen für die Herstellung von Beton ab“, erklärt Porr CEO Karl-Heinz Strauss.

Agrana ist von 13. bis 16. Februar 2024 bei der Biofach Messe in Nürnberg präsent. Agrana´s Bio-Sortiment reicht den Angaben zufolge von Fruchtzubereitungen für die Molkerei-, Backwaren- sowie Eiscremeindustrie über Stärkeprodukte, Säuglingsmilchnahrung und hochwertigen Zuckerprodukten. Das Unternehmen beliefert lokale Produzenten ebenso wie große internationale Konzerne der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. „Das Bewusstsein für einen nachhaltigen, gesunden Lebensstil, der auch den Konsum von biologischen Lebensmitteln beinhaltet, ist bei Verbraucherinnen und Verbrauchern in Europa, insbesondere in Deutschland und Österreich, besonders ausgeprägt. Diesem Trend trägt Agrana mit einer breiten Produktpalette an pflanzenbasierten Lebensmitteln in Bio-Qualität Rechnung,“ betont Agrana-CEO Stephan Büttner.

Research: Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die Kauf-Empfhelung für AT&S, reduzieren das Kursziel aber von 32,0 auf 30,0 Euro. Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung zu den jüngst veröffentlichten AT&S-Zahlen, dass das Unternehmen langfristig mit den neuen Werken, der Produktpalette und den neuen Kunden gut aufgestellt sei. Ihre letzte Empfehlung für AT&S lautete Kauf.

Die Raiffeisen Research-Experten haben sich auch zu den Bawag-News (Zahlen und Knab Bank-Zukauf) geäußert, und meinen in einer Kurzmitteilung: "Während die Prognose für das vierte Quartal und 2024 nicht viel Spielraum lässt, hat der Markt positiv auf die angekündigte M&A-Transaktion reagiert (guter Preis, geringes Risiko, strategische Ausrichtung), insbesondere nach der Telefonkonferenz, in der deutlich wurde, dass das Management beabsichtigt, nach dieser großen Akquisition weiterhin überschüssiges Kapital für Übernahmen einzusetzen. Die Bewertung der Aktie ist immer noch sehr vorteilhaft. Unsere letzte Empfehlung zu Bawag lautete Kauf".

Ein frisches Research gibt es von Raiffeisen zur Österreichischen Post. Die Analysten von Raiffeisen Research stufen die Österreichische Post-Aktie weiter mit Halten und Kursziel 34,0 Euro ein. Sie meinen: "Steigende Versandvolumina von chinesischen Online-Händlern führten zu einem Wiederanstieg des Paketvolumens nach einem Einbruch nach der Pandemie und sollten den Marktanteil der Österreichischen Post gegenüber den Konkurrenzunternehmen erhöht haben. Gleichzeitig belasteten der Kostendruck, die Aufwendungen für die IT-Integration im Bankensektor und die abwertende türkische Lira das Ergebnis im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 gehen wir davon aus, dass das EBIT einen Wert nahe dem von 2023 annehmen wird, was auch den Erwartungen des Unternehmens entspricht. Da dem Unternehmensausblick die Ergebnisdynamik fehlt und das Zinsniveau hoch bleibt, sehen wir keine Änderung in unserer Gesamtbewertung und fühlen uns mit unserer Halten-Empfehlung wohl."

Societe Generale bestätigt das Hold-Rating für Raiffeisen Bank International und erhöht das Kursziel von 16,2 auf 20,0 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.02.)

(02.02.2024)

Akt. Indikation: 13.85 / 14.05

Uhrzeit: 13:00:59

Veränderung zu letztem SK: 0.36%

Letzter SK: 13.90 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 21.24 / 21.40

Uhrzeit: 13:00:59

Veränderung zu letztem SK: 0.57%

Letzter SK: 21.20 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 51.10 / 51.35

Uhrzeit: 13:00:59

Veränderung zu letztem SK: -0.53%

Letzter SK: 51.50 ( 2.79%)

Akt. Indikation: 31.15 / 31.35

Uhrzeit: 13:00:59

Veränderung zu letztem SK: 0.16%

Letzter SK: 31.20 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 12.84 / 13.20

Uhrzeit: 13:00:59

Veränderung zu letztem SK: 0.46%

Letzter SK: 12.96 ( -0.15%)

Akt. Indikation: 18.99 / 19.14

Uhrzeit: 13:00:59

Veränderung zu letztem SK: -0.03%

Letzter SK: 19.07 ( 0.69%)

