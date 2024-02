Nachlese: Februar Verfallstag, Carolina Burger APG, Lisa Rammel SK Rapid Frauen (Christian Drastil)

- Carolina Burger ist Kommunikationsmanagerin bei Austrian Power Grid und langjährige Wegbegleiterin. Wir sprechen über Agenturzeiten, einen Job bei der Kindernothilfe, dann den Kaltstart beim Format, dem wichtigsten Finanzmagazin seiner Zeit (sag ich). Caro war dort lange Jahre aktiv, als Mentor kann Martin Kwauka genannt werden, wir sprechen über das Aufreissen von Stories, über Assh.... Backed Securities und vieles mehr. Es folgte der Wechsel zur Uniqa Österreich, dort war sie als Pressesprecherin für die Versicherungsprodukte zuständig. Ihr Chef: Sir Hartwig Löger, jetzt VIG-CEO und zwischenzeitlich Finanzminister. Dann werkte Caro als Pressesprecherin bei Novomatic, ihr Chef war damals Stefan Krenn, der vor wenigen Tagen in den Novomatic-Vorstand berufen wurde. Auch da zollt sie Respekt. Seit 2019 ist sie für die Verbund-Tochter APG tätig, heuer feiert Caro ihren 5er. Es sind 5 Jahre, in denen die Stromwirtschaft eine Ereignisdichte hatte, die es wohl in den 30 Jahren davor nicht gegeben hat. Wir sprechen über Stromautobahnen, Netze, Erneuerbare, Energiewende. Lob gibt es auch da für den direkten Chef Christoph Schuh (ich muss sagen, es taugt, mir dass mal alle Chefs einer Karriere gut wegkommen). Privat ist Caro der Faszination Pferde erlegen, sie ist seit kurzem auch leidenschaftliche Dressurreiterin. Und dann sprechen wir noch über Real Money Investments in US-Aktien. Ich habe selten so einen offenen Gast gehabt. Bei der Aufnahme brachte Caro spontan viele Dinge ein. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5374/ http://www.apg.at

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Andritz(2), Verbund(1)

BSN MA-Event Fresenius

BSN Vola-Event Rheinmetall

#gabb #1542

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Week 4 as the best week 2024 so far for ATX TR and especially fine for AT&S and Wienerberger

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

Daido Moriyama

Hysteric No. 6, 1994 (ヒステリック 森山大道)

1994

Hysteric Glamour / Nobuhiko Kitamura



Carlos Alba

I’ll Bet the Devil My Head

2023

Void



Shomei Tomatsu

I am king

1972

Shashin Hyoronsha



Ray Mortenson

Meadowland

1983

Lustrum Press



Giulia Šlapková & Miroslav Šlapka

Seeing Vyšehrad

2023

Self published