Nachlese: ÖNB und Austro-Aktien, Allianz, Porr, VIG und die 7, CD als Gast im eigenen Podcast (Christian Drastil)

- #boersepeople im #audiocdpodcast heute: Mein 16. Gast in Season 11 bin zum 3. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz GP für Gerhard Popp, der mich für die Immobilien Redaktion per Vlog interviewt hat und dann auch selbst Börsepeople-Gast war. Diesmal geht es stark um (meine) Ängste als Selbstständiger, um die zunehmende Bürokratie bzw. diese via Corporate Sustainability Reporting Disclosure (CSRD), was für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Overkill ist. Ich spreche auch über KI, viele kleine Fehler und Spekulation in Business Plänen sowie auch an der Börse. Länger ist mehr Spekulation als kürzer aus meiner Sicht. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5400/ - der Vlog: https://immobilien-redaktion.com/kategorie/office-talk/artikel/esg-und-csrd-eine-ueberforderung-fuer-kmu - Christian Drastil (Fragen Elisabeth Oberndorfer ) Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/3714/ - Christian Drastil (Fragen Ralf-Wolfgang Lothert) Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/5146/

Austrian Stocks in English: ATX in week 6 again under water, top in Private Investor Relations Universe were Pierer Mobility and AT&S

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

