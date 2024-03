» Reingehört bei Uniqa und Palfinger (boersen radio.at)

12.03.2024, 2798 Zeichen

Reingehört bei Uniqa

Uniqa CEO Andreas Brandstetter zu den Auswirkungen des Klimawandels: "Das merken wir sehr stark. Wir hatten 2023 insgesamt Unwetterschäden in Höhe von 180 Mio. Euro zu verdauen. Das ist nicht das bisherige Alltime-High, aber es ist der drittschlechteste Wert in unserer Geschichte. Solche Beeinträchtigungen werden wir Jahr für Jahr in unserer Bilanz verdauen müssen."

Zu den Kunden: "Wir haben insgesamt 17 Mio. Kunden. Etwa 13 Mio. kommen aus CEE, davon 5 Mio. aus Polen - das ist für uns der wichtigste Markt in CEE. Ca 4 Mio. kommen aus Österreich."

Zum Bereich Gesundheit: "Wir haben 1,4 Mio. Kunden im Gesundheitsbereich hier in Österreich. Unser Marktanteil liegt bei über 40 Prozent. Das ist ein interessantes Geschäft für uns, auch in Zukunft."

Zur Dividende: "Wir sind ein Dividenden-Stock, das ist uns wichtig. Wir wollen auch in Zukunft eine progressive Dividendenpolitik fahren. Es geht in die richtige Richtung und einiges ist noch zu erwarten."

Zu den Schwerpunkten: "Der Bereich, der uns besonders wichtig ist, ist der Bereich Gesundheit. Wir haben vor zwei Jahren eine Gruppe namens Mavie gegründet, die in Gesundheitsinfrastruktur jenseits der klassischen Versicherung investiert. Dh. in Heim-Tests, die uns Aufschluss geben, wie gesund wir sind, in 24/7-Pflege - ein großes Thema aufgrund der demografischen Entwicklung, in den Bereich der betrieblichen Gesundheit oder beispielsweise auch in den Bereich Telemedizin."

Zum Ausblick: "Wir sind sehr zuversichtlich, was die Profitabilisierung unseres Kerngeschäfts betrifft."

https://audio-cd.at/page/brn/43090/



Reingehört bei Palfinger

Palfinger CFO Felix Strohbichler zur Dividende: "Die Konsequenz aus dem Rekord-Ergebnis ist eine Rekord-Dividende. Wir werden für das Jahr 2023 eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausschütten."

Zum Rekordjahr: "Es ist uns gelungen, im Jahr 2023 die Preiserhöhungen in voller Wirksamkeit zu implementieren und dies auch in die P&L zu bekommen. Die Erhöhungen sind voll effektiv geworden, das war natürlich ein wichtiger Effekt. Geholfen hat auch, dass die Schwierigkeiten in der Lieferkette der Vergangenheit angehören. Das hat geholfen, den Output zu steigern. Die Wachstumsbereiche 2023 waren Nordamerika, Marine und Asien. Das wird auch 2024 so sein."

Zum Ausblick: "Wir sind mit einem guten Auftragsstand in das Jahr 2024 gestartet und haben eine gute Visibilität für das erste Halbjahr. Für das 2. Halbjahr sind noch viele Unsicherheiten und Volatilitäten gegeben. Es besteht das Risiko, dass sich die Bau- und Holzwirtschaft in der EMEA-Region nicht erholt. Aus unserer Sicht ist es noch nicht seriös möglich, einen Ausblick auf das 2. Halbjahr zu geben."

https://audio-cd.at/page/brn/43093/

(Der Input von boersen radio.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.03.)

(12.03.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #607: ATX 4 Jahre nach dem Horror zunächst fester, VIG selbstbewusst, mag S Immo vielleicht was von 6B47?

Bildnachweis

1. Radio, hören, Audio, Lautsprecher - https://pixabay.com/de/photos/radio-alt-jahrgang-retro-2974649/ , (© https://depositphotos.com) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Agrana, OMV, Amag, S Immo, Warimpex, CA Immo, Immofinanz, Lenzing, Addiko Bank, ams-Osram, Bawag, ATX, ATX Prime, ATX TR, Polytec Group, RBI, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Pierer Mobility, Erste Group, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Allianz, Henkel.

Random Partner Erste Group

Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3: Erinnerung an das Horrorszenario 2020 (Börse Gesch...

» Reingehört bei Uniqa und Palfinger (boersen radio.at)

» ABC Audio Business Chart Folge #95: Das 100-Milliarden-Euro Geschenk (Jo...

» Zahlen von VIG, News zu UBM, S Immo, Wienerberger, Strabag, Aktienkäufe ...

» Nachlese: Gregor Rosinger zu VIG und Uniqa, Alsercast zu 6b47 (Christian...

» Wiener Börse Party #607: ATX 4 Jahre nach dem Horror zunächst fester, VI...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Bawag, VIG und Porr gesucht, D-Blick auf...

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 11. März (50er Bilanz)

» Börsenradio Live-Blick 12/3: DAX startet am Bad Memory Day fester, SAP d...