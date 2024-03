In den News: Immofinanz, Zumtobel, Palfinger, Semperit-Stories, Wiener Börse, VAS AG, Aktienkäufe bei Post, Research zu UBM, VIG, Verbund (Christine Petzwinkler)

15.03.2024, 7328 Zeichen

Die Immofinanz trennt sich von zwei Immobilien in Wien. Die beiden Büroimmobilien in der Dresdnerstraße im 20. Wiener Gemeindebezirk, die an einen österreichischen Immobilien-Investor verkauft wurden, verfügen über eine Gesamtnutzfläche von rund 13.000 m2 und sind vollständig vermietet. Der Verkauf erfolgte über Buchwert, heißt es seitens der Immofinanz. "Die Verkaufserlöse werden wir strategiekonform in wertschaffende Zukäufe höher rentierender Immobilien in unseren Kernmärkten investieren", sagt Immofinanz-Vorständin Radka Doehring.

Palfinger hat einen neuen Standort in Perth, Westaustralien, eröffnet. Dieser erste offizielle Palfinger Standort in der Region Australien und Neuseeland ist auf Rettungsgeräte wie Freifall- und konventionelle Rettungsboote spezialisiert und bietet verschiedene Service- sowie neue Produktlösungen für die Offshore-, Öl- und Gas- sowie Kreuzfahrtindustrie. Australiens Wirtschaft stellt laut Palfinger ein optimales Umfeld für Investitionen in diese Bereiche dar. Auf der diesjährigen AOG Energy Exhibition, die vom 13. bis 15. März in Perth stattfindet, wird sich Palfinger mit einigen der wichtigsten Unternehmen der Branche über die Zukunft des dynamischen Energiesektors austauschen.

Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums lässt Semperit auf einer eigenen Website hinter die Kulissen blicken und gibt einen Einblick darin, wo man im Alltag auf die Semperit-Produkte trifft. So kann es etwa vorgekommen, dass man täglich mehrmals mit Semperit in Berührung kommt, immerhin stammt weltweit jeder dritte Handlauf bei Rolltreppen von Semperit.

In der jüngsten Erfolgsgeschichte auf der Semperit Jubiläums-Website www.200.semperitgroup.com erfährt man, dass Semperit so ziemlich bei jedem Ski-Erlebnis einen, bzw. gleich mehrere Beiträge leistet, nämlich mit den Skifolien im Ski selbst, mit Seilbahnfutterungen auf Ski-Liften und mit Gummibändern auf Pistenraupen. Zu den Partnern zählt etwa die Skimarke Atomic, auf deren Skiern bekanntlich in der aktuellen Saison der heimische Skirennläufer Manuel Feller sehr erfolgreich unterwegs ist. Auch Mikaela Shiffrin fährt auf Atomic (inklusive Semperit) zu ihren Rekorden.

Bei der Lektüre der weiteren Semperit-Erfolgsgeschichten auf der Jubiläums-Website erfährt man aber auch, wie Semperit beim Wasserstoff-Transport mitmischen möchte und warum die Semperit-Schläuche den Feuerwehrleuten das Löschen erleichtern. Übrigens: Wo Feuerwehr, da Rosenbauer und wo Industrieschläuche, da Palfinger - beide heimische Börsennotierte zählen zu den Partnern von Semperit.

Und apropos Ski: Nicht unerwähnt lassen darf man, dass auch andere heimische Börsennotierte bei keinem Ski-Tag fehlen: So ist etwa die Amag in vielen Ski-Marken vertreten und Polytec sorgt mit Finishern auf den Pistenfahrzeugen für ein perfektes Pistenbild.

Nach einer gelungenen Teilnahme an der weltweit wichtigsten Leitmesse für Licht- und Gebäude-Management, der Light + Building, resümiert Zumtobel CEO Alfred Felder: "Wir durften mit zukunftsweisenden Licht- und Technologielösungen überzeugen – im Fokus standen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und visionäre Ideen –, welche die Bedürfnisse von Mensch und Natur in den Mittelpunkt stellen. Als Weltleitmesse forciert die Light + Building die Entwicklung zentraler Themen in der Lichtbranche, so auch die Notwendigkeit hin zu mehr Nachhaltigkeit. Wir sind stolz, dass unsere auf der Messe präsentierten Produkte aber auch unser Standkonzept unter anderem diese Ausrichtung reflektierten. Dahingehend freut es uns, dass unser nachhaltig gestaltetes Konzept in der Sonderkategorie ‚Sustainable Exhibition Stand‘ ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung gab es dafür, dass auf 85 Prozent des Standes die Möglichkeit der Wiederverwendung oder der Einsatz bereits rezyklierter Materialien zutraf, womit der CO2-Fußabdruck merklich reduziert werden konnte. Dieses nachhaltige Konzept wurde von der Jury des Designplus Awards by Light + Building mit dem erstmalig verliehenen „Sustainable Exhibition Stand“-Award prämiert.

Die Wiener Börse hat mit Jump Trading Europe B.V. ein weiteres internationales Handelsmitglied. Damit sind laut Börse aktuell 70 Mitglieder, 21 österreichische und 49 internationale Banken und Wertpapierfirmen, an den Handelsplatz Wien angebunden. Jump Trading ist ein weltweit tätiges research- und technologieorientiertes Handelsunternehmen mit Niederlassungen in Amsterdam, Bristol, London und Paris. Laut Wiener Börse werden 85 Prozent des Aktienumsatzes von internationalen Handelsmitgliedern getätigt. Zu den Top-Handelsteilnehmern zählten 2023 Morgan Stanley & Co, Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities.

Wie bereits im Dezember des Vorjahres mitgeteilt, hat die VAS Advanced Incineration GmbH, eine Tochtergesellschaft der börsenglisteten VAS AG, in einer Ausschreibung ihren bisher größten Einzelauftrag gewonnen. Der Auftrag wurde nun unterfertigt und fixiert, wie VAS mitteilt. Das Auftragsvolumen beträgt 9 Mio. Euro. Die KWK-Anlage, die unter anderem einen Biomassekessel mit Thermoöl-Anlage zur Wärme- und Stromerzeugung inklusive dem Einsatz einer Kondensationsanlage und Absortionswärmepumpe umfasst, soll bis Ende 2025 die Wärme- und Stromproduktion aufnehmen.

Aktienkäufe: Walter Oblin, aktueller CFO und ab Oktober 2024 CEO der Österreichischen Post, hat 1000 Aktien zu je 30,10 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.

Research: Die Analysten von NuWays bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 28,0 Euro für UBM und meinen: "Insgesamt gefällt uns UBM trotz der gedämpften vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin gut, da wir das Unternehmen für gut gerüstet halten, um den aktuellen makroökonomischen Gegenwind zu bewältigen. Die Erträge aus der 2,3-Milliarden-Euro-Pipeline sollten die Profitabilität in der Zukunft absichern. Da 75 Prozent der Pipeline in Holzhybridbauweise geplant sind, ist das Unternehmen darüber hinaus bestens aufgestellt, um vom zunehmenden Druck der Investoren zur Einhaltung der EU-Taxonomie zu profitieren. Daher dürfte die Nachfrage nach Projekten in Zukunft weiter zunehmen."HSBC bestätigt die Buy-Empfehlung für die Vienna Insurance Group (VIG) und erhöht das Kursziel von 31,0 auf 34,0 Euro.

Die Analysten der Baader Bank stufen Verbund weiter mit Reduce und Kursziel 66,8 Euro ein. Ihr Fazit: "Verbund meldete solide 2023er-Ergebnisse und übertraf leicht den Konsens. Es bestehen jedoch einige Bedenken hinsichtlich des Geschäftsjahres 2024, da das Umfeld sinkender Strompreise die erwarteten Gewinne belastet. Verbund bleibt eine interessante Investmentstory für einen geduldigen Anleger, insbesondere da die Gruppe sehr wenig Schulden hat, was durch ihr solides Investment Grade-Rating (S&P A+/Stabil) und einen Leverage von 0,4x belegt wird."

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.03.)

(15.03.2024)

