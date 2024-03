PIR-News: News von Valneva, Frequentis, stock3, Douglas (Christine Petzwinkler)

20.03.2024, 4566 Zeichen

Der Impfstoffhersteller Valneva hat heute die Zahlen für 2023 bekanntgegeben. Demnach erreichte das Unternehmen im Jahr 2023 einen Nettoverlust von 101,4 Mio. Euro, verglichen mit 143,3 Mio. Euro im Jahr 2022. Der operative Verlust verkleinerte sich von 113,4 Mio. Euro im Jahr 2022 auf nunmehr 82,1 Mio. Euro. Die Umsätze und die Cash-Position hat Valneva bereits im Februar veröffentlicht. Die Gesamtumsätze von Valneva betrugen in 2023 153,7 Mio. Euro gegenüber 361,3 Mio. Euro, wo noch Umsatzerlöse in Höhe von 280,0 Mio. Euro aus COVID-19-Lieferverträgen verbucht wurden. Die Produktumsätze von Valneva erreichten im Jahr 2023 144,6 Mio. Euro, verglichen mit 114,8 Mio. Euro im Jahr davor. Die Barmittel betrugen am Jahresende 2023 126,1 Mio. Euro. Für das Jahr 2024 wird Valneva optimistischer und erhöht die Produkt-Umsatzprognose auf 160 bis 180 Mio. Euro (davor 150 Mio. bis 180 Mio. Euro), da sich die Aussichten für die im Februar 2024 erwarteten Lieferengpässe bei IXIARO verbessert haben, wie es heißt. Die Gesamtumsätze für 2024 werden nun zwischen 170 Mio. und 190 Mio. Euro erwartet, was auf das anhaltende Umsatzwachstum bei den firmeneigenen Reiseimpfstoffen und den Absatz von IXCHIQ im Einführungsjahr zurückzuführen sei, so das Unternehmen. Valneva rechnet in diesem Jahr mit einem deutlich geringeren Cash-Burn als im Jahr 2023 und erwartet, dass das kommerzielle Geschäft einen positiven Cashflow erwirtschaftet und ab 2025 wesentlich zur Finanzierung der F&E des Unternehmens beiträgt. Hinsichtlich IXCHIQ-Umsätze geht Valneva davon aus, dass, vorbehaltlich der erwarteten behördlichen Genehmigungen und selbst unter der Annahme eines möglichen Markteintritts von Konkurrenzprodukten, im dritten Jahr nach der Markteinführung die Umsatzerlöse bei über 100 Mio. Euro erwartet werden können. Für 2024 rechnet das Unternehmen zudem mit niedrigeren F&E-Ausgaben als bisher angekündigt und senkt die Prognose auf 60 Mio. bis 75 Mio. Euro (davor 65 Mio. bis 90 Mio. Euro), da die Ausgaben für die Programme für Chikungunya und Zika nun besser einschätzbar seien. Auch kündigt Valneva an, dass das Geschäft mit Produkten von Drittanbietern bis 2026/2027 schrittweise auf weniger als 5 Prozent der Produktumsätze zurückgehen wird, da die Zusammenarbeit mit Bavarian Nordic voraussichtlich Ende 2025 enden wird und auch Valnevas Gesamtmargen dadurch verwässert würden.

Valneva ( Akt. Indikation: 3,59 /3,61, -4,56%)

2x News: Die spanische Flugsicherung (ENAIRE) hat Frequentis mit der Erweiterung ihres Notfallkommunikationssystems, bekannt unter dem Namen Last Resort Voice, beauftragt. Die jüngste Auftragserweiterung beinhaltet die operative Wartung, um den Lebenszyklus der Systeme zu verlängern.

Des weiteren informiert Frequentis, dass Oro Navigacija, die litauische Flugsicherung, seine Drohnenmanagement-Lösung (Uncrewed Traffic Management – UTM) von Frequentis mit einem digitalen und automatisierten Risiko­bewertungstool zur schnelleren Einstufung des von einem Drohnenflug ausgehenden Risikos in die jeweilige "Specific"-Kategorie erweitert. Auch zur Ermittlung und Definition von Risiko-Mitigationsmaßnahmen wird das Tool künftig eingesetzt.

Frequentis ( Akt. Indikation: 26,00 /26,30, 0,97%)

Neues von der stock3 AG-Tochter brokerize: Ab sofort nutzt tradespot, die neue Trading-App von finanzen.net, die all-in-one Multi-Brokerage-Schnittstelle der brokerize. Damit können Anleger und Trader ab sofort direkt bei namhaften Online-Brokern handeln, ohne dabei die App verlassen zu müssen. Mit tradespot bietet finanzen.net nun eine eigene Trading-App an, über die User, dank der Multi-Brokerage-Funktionalität der brokerize, bei vielen namhaften Online-Brokern handeln können. Mit der Trading-API von brokerize können Website- und App-Anbieter ihre Nutzer mit einem oder mehreren der aktuell folgenden acht Broker verbinden: comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex.de, flatex.at, justTRADE, ViTrade und Bitpanda.

Neue Aktie: Die Douglas-Aktie startet am Donnerstag (21.3.) an der Frankfurter Börse. Am selben Tag wird die Aktie auch in den global market der Wiener Börse aufgenommen. Der Anbieter für Premium-Beauty hat im Zuge des IPOs Aktien zu je 26,0 Euro platziert. Die Angebotsspanne lag bei 26,0 bis 30,0 Euro. Das Gesamtvolumen des Angebots beläuft sich auf rund 890 Mio. Euro bei einem Bruttoemissionserlös für die Douglas AG von rund 850 Mio. Euro, was einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. Euro entspricht.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)

(20.03.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #614: Start der besten Phase an der Wiener Börse, Dividenden-Mitnahme lockt, Good News Strabag und Porr

Akt. Indikation: 25.90 / 26.40

Uhrzeit: 19:18:25

Veränderung zu letztem SK: 0.58%

Letzter SK: 26.00 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 3.38 / 3.40

Uhrzeit: 19:17:37

Veränderung zu letztem SK: 1.91%

Letzter SK: 3.32 ( -11.90%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Strabag, Warimpex, Amag, FACC, Immofinanz, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, Andritz, OMV, S Immo, SBO, Lenzing, Uniqa, ams-Osram, Cleen Energy, Oberbank AG Stamm, Rosenbauer, RBI, Addiko Bank, Agrana, CA Immo, Erste Group, EVN, Telekom Austria, VIG, Wienerberger.

Random Partner Addiko Group

Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: DO & CO dreht nach fünf Minus-Tagen

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichten für BoerseGeschichte (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Wiener Börse Party #614: Start der besten Phase an der Wiener Börse, Div...

» Zahlen von Porr und CA Immo, News von Valneva, Frequentis, Addiko, Strab...

» Nachlese: Lisa Reichkendler, Food Tribe, Do&Co und Richard Branson, DAX ...

» SportWoche Party 2024 in the Making, 16. März (Herwig Straka)

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, Porr und AT&S gesucht, D-Blick ...

» Börsenradio Live-Blick 21/3: DAX-Anstieg beschleunigt sich, Sartorius ge...

» ATX-Trends: RBI, CA Immo ...