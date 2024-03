Zahlen von Porr und CA Immo, News von Valneva, Frequentis, Addiko, Strabag, VIG, Raiffeisen Zertifikate, Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

21.03.2024, 10193 Zeichen

Die Baugesellschaft Porr hat im Jahr 2023 ein Rekord-EBT von 130,7 Mio. Euro (Vorjahr: 110,0 Mio. Euro) erzielt. Das Konzernergebnis liegt 15 Prozent über dem Vorjahreswert bei 95,0 Mio. Euro. Der Hauptversammlung soll eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,6 Euro) vorgeschlagen werden. "2023 war ein erfolgreiches Jahr für die Porr, 2024 wird noch besser", gibt sich Porr-CEO Karl-Heinz Strauss bei der Bilanz-Pressekonferenz zuversichtlich. Dies würde sich bereits im 1. Quartal anhand der Auftragseingänge abzeichnen. "Wir sind sehr breit aufgestellt und haben einiges geplant, etwa im Recycling-Bereich. Auch den einen oder anderen kleineren Zukauf kann es geben", so Karl-Heinz Strauss. Er blickt insgesamt zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft, aber immer auch mit Vorsicht. Bei der Auswahl der Aufträge gehe man weiter selektiv vor. Im zuletzt schwächeren Wohnungsbau werde aktuell "viel kalkuliert", man spüre, dass zB im gemeinnützigen Wohnbau wieder mehr Projekte entstehen. "Wir sind hier positiv eingestellt", so Strauss. Der Wohnbau liegt 2023 bei rund 8 Prozent des Auftragsbestands. "Wir waren vor der Schwäche immer so bei 10 bis 15 Prozent in diesem Bereich". Der größte Teil bei den Aufträgen entfällt auf den Bereich "Mobility" mit dem Bau von Straßen, Tunnel, Brücken etc. Spitzenreiter war hier das Baulos H53 des Brenner Basistunnels mit einem Gesamtauftragswert von knapp 1 Mrd. Euro. Wichtig bei Porr ist dabei immer die Strategie "green and lean", also nachhaltig und mit voller Transparenz sowie Kosten- und Terminsicherheit. "Mit lean construction können wir 25 Prozent schneller bauen, haben weniger Materialverschleiß und immer die richtige Anzahl an Personal auf der Baustelle. "Intelligentes Wachstum heißt bei uns auch immer intelligentes Bauen. Wir denken an morgen und übermorgen. Ein Erfolgsfaktor von uns ist auch das eigene Personal," erklärt Karl-Heinz Strauss. Insgesamt sind die nächsten drei bis vier Jahre mit Aufträgen gesichert. Dies sei auch aktuellen Trends geschuldet. Gebaut wird etwa für die Energiewende. "Wir haben mehrere Aufträge für Pumpspeicherkraftwerke", berichtet CFO Klemens Eiter. Aber auch das Thema Künstliche Intelligenz wirkt sich aus, denn dadurch wird mehr Rechenleistung benötigt. "Das heißt auch, es werden mehr Datencenter gebraucht. In diesem Bereich haben wir zB zuletzt für ams-osram oder Aixtron gebaut." Auch Aufträge im Gesundheitswesen, ua. für Krankenhäuser in Wien oder Wr. Neustadt, stehen in den Büchern. Die Produktionsleistung der Porr stieg im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent auf 6.577 Mio. Euro. Im Auftragsbestand legte die Porr um 3,0 Prozent auf 8.452 Mio. Euro zu, der Auftragseingang erhöhte sich parallel um 2,7 Prozent auf 6.835 Mio. Euro. Die EBT-Marge gemessen an der Produktionsleistung konnte auf 2,0 Prozent verbessert werden. Die EBIT-Marge gemessen am Umsatz stieg auf 2,3 Prozent. Die Porr verfügt über Liquiditätsreserven zum Stichtag in Höhe von 1.037 Mio. Euro. Seitens der Analysten von Raiffeisen Research heißt es zu den Zahlen: "Porr hat mit den Zahlen für 2023 sowohl unsere als auch die Konsensprognosen vollauf erreicht. Das Management schlägt eine Dividende von 0,75 Euro pro Aktie (Rendite: 5,7 Prozent) vor, leicht über unserer Annahme, was einen etwas höheren Gewinn je Aktie widerspiegelt. Damit lag Porr jedoch unter dem Konsens von EUR 0,85. Für das Geschäftsjahr 2024gab das Unternehmen einen eher vagen Ausblick und indizierte eine moderate Steigerung der Bauleistung und einen Anstieg des EBT. Wir erwarten eine Bauproduktion von 6,8 Mrd. Euro (+3 Prozent) und einen Vorsteuergewinn von 141 Mio. Euro (+8 Prozent)."

Porr ( Akt. Indikation: 13,38 /13,52, 2,83%)

Die CA Immo verzeichnete trotz des Verkaufs nicht-strategischer Immobilien im Jahr 2023 einen Anstieg der Mieterlöse um 8 Prozent auf 231,4 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist laut CA Immo vor allem auf höhere Mieteinnahmen im Bestand und die Fertigstellung von Projektentwicklungen in den Vorjahren zurückzuführen. Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen belief sich aufgrund profitabler Verkaufsaktivitäten auf 179,2 Mio. Euro (31.12.2022: 11,7 Mio. Euro). Den größten Beitrag zum Verkaufsergebnis lieferten dabei der Verkauf des Grundstücks Langes Land in München, des Hamburger Bahnhofs und der Rieckhallen in Berlin sowie des Objekts Rennweg/Mechelgasse in Wien. Das EBITDA erhöhte um 115 Prozent auf 322,1 Mio. Euro. Das Neubewertungsergebnis belief sich auf –532,0 Mio. Euro (31.12.2022: –94,1 Mio. Euro) und reflektiert das deutlich veränderte Marktumfeld für Büroimmobilien. Das EBIT lag mit –217,6 Mio. Euro deutlich unter dem Ergebnis des Jahres 2022 von 74,4 Mio. Euro, was vor allem auf das negative Neubewertungsergebnis zurückzuführen ist. Das Konzernergebnis ist ebenso belastet und liegt mit –224,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 75,5 Mio. Euro. Im Jahr 2023 wurde ein FFO I in Höhe von 113,8 Mio. Euro generiert, der 9 Prozent unter dem Vorjahreswert von 125,3 Mio. Euro liegt. Die Jahreszielsetzung von >105 Mio. Euro wurde aber übertroffen. Entsprechend der Dividendenpolitik des Konzerns, rund 70 Prozent des nachhaltigen Ergebnisses (FFO I) auszuschütten, wird der Vorstand der Hauptversammlung am 2. Mai 2024 eine Dividendenausschüttung von 0,80 Euro je Aktie vorschlagen (Vorjahr 1 Euro im Frühjahr, im Herbst zusätzliche Dividende von 2,56 Euro).

CA Immo ( Akt. Indikation: 32,00 /32,10, 0,47%)

Das Impfstoffunternehmen Valneva nimmt von 1. bis 4. April in Washington am 24. World Vaccine Congress teil. Valneva wird u.a. seinen Single-Shot-Impfstoff IXCHIQ präsentieren, einen Runden Tisch über die Viren Zika und Chikungunya moderieren und an einer Podiumsdiskussion über die Bemühungen zur Bekämpfung von Chikungunya teilnehmen und auch mit einem Stand vertreten sein. Am Abend des 2. April wird Valneva an der Verleihung der Vaccine Industry Excellence Awards teilnehmen, wo das Unternehmen mit IXCHIQ, dem weltweit ersten und einzigen Chikungunya-Impfstoff, unter den Finalisten für den besten prophylaktischen Impfstoff ist.

Valneva ( Akt. Indikation: 3,41 /3,41, 2,65%)

Der Frequentis Arrival Manager (AMAN) unterstützt bei der CO2-Einsparung: Laut der italienischen Flugsicherung ENAV hat der Frequentis AMAN die Anflüge im Bereich von Mailands Überflugzentrale, die für den Luftraum über Nordwest-Italien verantwortlich ist, signifikant verändert. Durch die dynamische Berechnung der geschätzten Landezeiten und die Aktualisierung der angestrebten Landezeiten unterstützt dieses System Fluglots:innen bei der Abfolgeplanung der Ankünfte, reduziert Flugzeiten und fördert die Spriteinsparung auf den Flughäfen Milan Malpensa, Milan Linate und Bergamo Orio al Serio. Dies ermöglicht Spriteinsparungen von 30 Kilogramm pro Flug, was etwa 93 Kilogramm CO2-Emissionen pro Flug entspricht. Die erfolgreiche Integration von AMAN in der ENAV-Kontrollzentrale in Rom für den Flughafen Fiumicino Ende 2022 hat bereits über 360.000 Kilogramm Sprit eingespart, was zu einer Reduktion von etwa einer Million Kilogramm CO2-Emissionen geführt hat.

Frequentis ( Akt. Indikation: 26,00 /26,30, 0,58%)

Auszeichnung: Das Raiffeisen Zertifikate-Team wurde von Structured Retail Products (SRP) mit dem SRP Award 2024 ausgezeichnet. Der Zertifikate Emittent der Raiffeisen Bank International erhielt den europaweit ersten Platz in der Kategorie „Initiativen für Finanzbildung“. Philipp Arnold, Abteilungsleiter Zertifikate Sales und Marketing: „Dieser Award ist eine eindrucksvolle Bestätigung für unsere Leistungen, die wir für die Finanzbildung vollbringen. Wir erreichen mit unseren Maßnahmen sämtliche Stakeholder: Sowohl die Berater:innen des österreichischen Raiffeisen Sektors, als auch unsere Netzwerkbanken in den osteuropäischen Kernmärkten und in weiterer Folge die vielen interessierten Menschen, die ihren Wissensstand über Wertpapier-Veranlagungen erhöhen wollen."

Karriere: Christoph Rath wird mit Wirksamkeit 1. September 2024 vom Aufsichtsrat zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der VIG bestellt. Christoph Rath übt aktuell die Funktion des Chief Financial Officers (CFO) der tschechischen Gesellschaften Kooperativa Pojišťovna und Ceská Podnikatelská Pojišťovna aus.

VIG ( Akt. Indikation: 28,25 /28,35, 0,35%)

Im Zuge der jüngsten Aufsichtsratssitzung wurde Andrea Herrmann in ihrer Funktion als CFO der Wiener Börse bestätigt und wiederbestellt. Ihre Funktionsperiode, die aktuell bis 30. April 2024 läuft, wird um weitere drei Jahre verlängert.

Die Strabag SE setzt aktuell die von der 19. Ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des Anteils von MKAO „Rasperia Trading Limited“ – einer Gesellschaft, die vom sanktionierten russischen Staatsbürger Oleg Deripaska kontrolliert wird – um. Die Eintragung der Durchführung der ordentlichen Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch ist durch das Landesgericht Klagenfurt wie geplant am 21.3.2024 erfolgt, teilt die Strabag mit. Der Anteil von MKAO „Rasperia Trading Limited“ von konnte rund 27,8 Prozent auf rund 24,1 Prozent reduziert werden. Die 15.621.982 Stück neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden am 26.3.2024 an die Inhaber der bestehenden Strabag-Aktien mit der ISIN AT0000A36HH9 (Strabag SE – Ausschüttung Aktienvariante) ausgegeben. Die Einbuchung der Wertrechte zur Umsetzung der Bar Ausschüttung des Kapitalherabsetzungsbetrags (ISIN AT0000A36HK3) an die Inhaber der bestehenden Strabag-Aktien mit der ISIN AT000000STR1 erfolgt ebenfalls am 26.3.2024. Die für die Wahl der Aktienvariante eingereichten Aktien werden am 2.4.2024 von der temporären ISIN AT0000A36HH9 „Strabag SE – Ausschüttung Aktienvariante" wieder in die reguläre ISIN AT000000STR1 zurückgebucht, teilt Strabag mit.

Strabag ( Akt. Indikation: 44,00 /44,20, 4,13%)

Aktienkäufe: Addiko-Aufsichtsratmitglied Frank Schwab hat weitere 250 Aktien erworben. Er hat 15,05 Euro je Stück bezahlt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Erst vor wenigen Tagen hat er ebenso einen Kauf von 250 Aktien gemeldet.

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 15,35 /15,45, 1,65%)

