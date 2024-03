» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 29. März (Gegenteil von Salami)

31.03.2024, 1454 Zeichen

Freitag, 29. März

Das 1. Quartal an den Börsen ist vorbei und es war kein schlechtes Quartal. Ich frage mich, ob es einen Namen für das Gegenteil eines Salami-Crashs gibt. Die Salami-Crashs sind so die extrem nervigen Kursrückgänge, an denen die Kurse jeden Tag ein bissl abbröckeln, dies dafür aber beständig. Im 1. Quartal war wie gesagt das Gegenteil der Fall, es ist nach oben gegangen, aber nicht wirklich mit Schwung, sondern jeden Tag ein bisschen. So hat der deutsche DAX zb seit Jahresbeginn 10,39 Prozent Plus gemacht, dabei aber gleich 26 (!) neue All-time-Highs erzielt, so quasi fast jeden 2. Tag der bisher 63 Handelstage ein klein wenig höher. Da habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähnlich erfolgreich war der S&P 500 in den Vereinigten Staaten, dort gab es 21 All-time-Highs heuer, der altehrwürdige Dow Jones Index hat immerhin 17 All-time-Highs verbuchen können. schaffte dabei aber in Summe nur 5.62 Prozent Plus. In Wien muss man auf neue Höchstkurse für den ATX noch lange warten, da fehlen mehr als 40 Prozent, während auch das deutsche Pendant DAX-Kursindex Rekorde sieht. Aber der ATX Total Return (also der mit den Dividenden), der kommt schön langsam in Schlagweite seiner alten Höchstkurse. Was ich noch immer nicht parat habe, ist das Gegenteil von einem Salami-Crash.

(31.03.2024)

