Börsenradio Live-Blick 17/4: DAX nach schwächstem Tag zunächst neutral, adidas nach super Zahlen gesucht, Conti abverkauft, Rheinmetall Volumen

Star der Stunde: EVN 1.34%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1), CA Immo(1), Immofinanz(1), OMV(1)

Star der Stunde: Amag 1.54%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Verbund(1)

Star der Stunde: Marinomed Biotech 2.36%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Telekom Austria(1)

Star der Stunde: Verbund 0.36%, Rutsch der Stunde: Warimpex -5.01%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: ams-Osram(2), Fabasoft(1)

Austrian Stocks in English: Week 13 brought a good Q1 ending for ATX, Big Hug to Palfinger for presenting nearly 100 Episodes!

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

