PIR-News: Erste Group kauft zurück, UBM baut, Valneva verbucht Gewinn, Marinomed-CEO informiert, Ex-Tag bei Verbund, Porr und CA Immo, Research zu Erste Group, Raiffeisen Top Picks  (Christine Petzwinkler)

Die Erste Group will ihre EUR 500.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: XS1961057780) gegen Barzahlung zum Preis von 99,25 Prozent zurückkaufen. Das Rückkaufangebot beginnt am 7. Mai 2024 und endet voraussichtlich am 16. Mai 2024 um 17:00 Uh. Weiters beabsichtigt die Erste Group, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender unbefristeter festverzinslicher Additional Tier 1 Schuldverschreibungen.

UBM und ARE entwickeln im 3. Wiener Bezirk, konkret im Quartier Village im Dritten, rund 2000 Wohnungen sowie Büros, Gewerbe- und Bildungseinrichtungen mit einem klimafreundlichen Energiesystem rund um einen etwa zwei Hektar großen Park. Die Hochbauarbeiten und der Vertrieb der sogenannten Park Homes auf Baufeld 9B haben nun begonnen. ARE CEO Hans-Peter Weiss, UBM CEO Thomas G. Winkler und HABAU Geschäftsführer Hubert Wetschnig haben gemeinsam mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger den Grundstein für 135 freifinanzierte Eigentumswohnungen gelegt. UBM-CEO Winkler: „Die UBM entwickelt aktuell 1.000 Wohnungen mit Erdwärme und PV in Wien, die Hälfte davon gemeinsam mit der ARE im Village im Dritten. So geht Wohnen ohne schlechtes Gewissen."

Im Interview mit 4investors meint Marinomed-CEO Andreas Grassauer zur geplanten Erreichung der Profitabilität: "Um operativ profitabel zu werden, konzentrieren wir uns darauf, kurzfristige Cashflows mit unseren wertvollsten Assets zu erzielen. In erster Linie geht es dabei um weitere Abschlüsse für unser Marinosolv-Leitprodukt Budesolv. Das hat 2024 oberste Priorität. Parallel dazu investieren wir erhebliche Ressourcen, um die nächsten Meilensteine mit Luoxin in China zu erreichen, arbeiten an der Weiterentwicklung unseres Augenmedikaments Tacrosolv und evaluieren strategische Optionen für unser Carragelose-Geschäft. Zusätzlich erwarten wir natürlich auch Umsätze im Carragelose-Segment, unter anderem durch eine mögliche Produkteinführung mit Procter & Gamble in den USA sowie die Erschließung weiterer weißer Flecken auf unserer Landkarte. Auch für den Solv4U-Geschäftsteil erwarten wir uns weitere Technologiepartnerschaften und damit Umsatz. Zusammen haben diese Initiativen das Potenzial, die entsprechenden Umsätze zur Erreichung der operativen Profitabilität zu generieren." Hinsichtlich des Procter & Gamble-Deals sei man gerade dabei, die notwendigen Unterlagen für die Registrierung bei der FDA fertigzustellen. Zusammen mit zusätzlichen Labordaten soll die Einreichung in Kürze erfolgen. Sollte die FDA die Zulassung noch in diesem Jahr erteilen, könnte Marinomed noch in diesem Jahr auch mit Umsätzen aus der Partnerschaft rechnen, so der CEO im 4investors-Interview. Hinsicht der angekündigten strategischen Optionen für das Carragelose-Geschäft meint Grassauer, dass man bereits mit einigen potenziellen Partnern in Gesprächen sei und den Evaluierungsprozess zeitnah abschließen wolle.

Valneva hat im 1. Quartal Gesamteinnahmen in Höhe von 32,8 Mio. Euro verbucht (1. Quartal 2023: 33,5 Mio. Euro). Die Umsätze erreichten im 1. Quartal 2024 32,1 Mio. Euro und blieben vergleichbar mit jenen des 1. Quartals 2023. Im ersten Quartal 2024 wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Nettogewinn von 90,8 Mio. Euro aus dem Verkauf des Priority Review Vouchers (PRV) verbucht, dies wirkt sich auf die Ergebnissituation aus. Valneva verzeichnete im 1. Quartal 2024 daher einen Betriebsgewinn von 68,2 Mio. Euro, verglichen mit einem Betriebsverlust von 16,6 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Der Nettogewinn liegt bei 58,9 Mio. Euro im 1. Quartal 2024, verglichen mit einem Nettoverlust von 18,1 Mio. im Vorjahresquartal. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. März 2024 auf 176,6 Mio. Euro, verglichen mit 126,1 Mio. Euro zum 31. Dezember 2023.

Ex-Tag: Die Aktien von Verbund, Porr und CA Immo werden heute ex Dividende gehandelt. Bei Verbund sind es 4,15 Euro je Aktie, bei Porr sind es 0,75 Euro je Aktie, bei CA Immo sind es 0,8 Euro je Aktie.

Research: Die Analysten der Mediobanca bestätigen die Outperform-Empfehlung für die Erste Group-Aktie und erhöhen das Kursziel von 52,0 auf 55,0 Euro.

Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer Mai-Überprüfung zwei Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Zum einen wurde Bayer von der Liste genommen. Zum anderen wurde das Bergbauunternehmen Barrick Gold aufgenommen. Die Top-Picks-Liste besteht nun aus 17 Titel, vier davon kommen aus Österreich: 3M, Andritz, A1 Telekom Austria, Allianz, Amazon, Barrick Gold, Equinor, Heineken, Infineon, Microsoft, Nestle, OMV, Qualcomm, Roche, SBO, Walt Disney, Zalando.

