» ATX-Trends: Post, Warimpex, Frequentis ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Feiertagshandel mit einem Plus von 1,02 Prozent und 3.671,65 Punkten. Der ATX Total Return, bei dem Dividendenzahlungen mitberücksichtigt werden, erreichte im Verlauf ein Allzeithoch. Auch andere Börsen zeigten sich am Donnerstag in Rekordlaune. So stiegen der Dax und der britische FTSE 100 auf Allzeithochs. Angetrieben wurden die Märkte von guten Wirtschaftsdaten aus China. Schwach ausgefallene Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und Kommentare der Bank of England im Rahmen ihrer Zinsentscheidung untermauerten zudem die Hoffnung auf sinkende Zinsen. Die britische Zentralbank hatte am Donnerstag zwar wie erwartet ihren Leitzins bestätigt. Ihr Chef Andrew Bailey hat aber eine mögliche erste Zinssenkung schon im Juni in Aussicht gestellt.



Der Feiertag "Christi Himmelfahrt" in mehreren Ländern dürfte sich schließlich auch dämpfend auf die Handelsaktivität ausgewirkt haben. Damit könnten am Donnerstag schon kleinere Orders zu merklichen Kursveränderungen geführt haben, hieß es. Stark gesucht waren in Wien die Aktien von Lenzing und der Österreichischen Post . Beide Titel hatten bereits am Mittwoch nach gut aufgenommenen Quartalsergebnissen deutlich zugelegt. Post-Aktien gewannen am Donnerstag weitere 3,2 Prozent. Der Logistiker hatte mit dem vorgelegten Umsatz- und Ergebniswachstum die Analystenerwartungen übertroffen. Lenzing beendeten den Tag mit einem Plus von 3,4 Prozent. Der angeschlagene Konzern hat seinen Verlust im ersten Quartal dank eines höheren Faserabsatzes eingedämmt. OMV-Aktien legten bei hohen Umsätzen um 2,5 Prozent zu. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern, nachdem gute Wirtschaftsdaten aus China Hoffnungen auf eine größere Ölnachfrage aus dem Land geschürt hatten. Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich AT&S mit einem Plus von 3,4 Prozent. Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Bandbreiten. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Feiertag zudem nicht. Die größten Gewinner im Prime Market waren Warimpex mit einem Plus von 6,3 Prozent. Schlusslicht waren Frequentis mit einem Minus von 2,6 Prozent."

