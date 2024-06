Nachlese: Sommer-Update, Deutsche Bahn Chaos, Annette Scheckmann (Christian Drastil)

19.06.2024, 2277 Zeichen

Um 13:00 liegt der ATX mit +0.26 Prozent im Plus bei 3599 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 4.77% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +5.00% auf 29.4 Euro, dahinter Porr mit +1.59% auf 14.06 Euro und RBI mit +1.33% auf 16.415 Euro. Zum Vergleich der DAX: 18094 ( -0.30%, Ultimo 2023: 16751, 8.02% ytd).

Die Juni-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4932/ ), eine aktuelle News betrifft Kobrea: Kobrea beginnt mit Feldarbeiten bei Upland Copper

Nachlese Podcast Dienstag: Hören: https://open.spotify.com/episode/3aGStQvHhHQMDTTdqFQKzJ

- Fachheft zum Zertifikate Markt in the Making

- Börse Social Magazine Print in the Making

- Börsepeople Buch 2 in the Making, vgl. https://www.heftiger.at/online-shop-drastil/

- Fanboy Buch, vgl. https://photaq.com/page/index/4142/

- Kapitalmarkt-stimme.at in der Sommertour

- Clemens Faustenhammer zur Euro: https://audio-cd.at/page/podcast/5882/

- Sebastian Leben im Bau: https://audio-cd.at/page/podcast/5883/

- Newsletter LinkedIn zum Deutsche Bahn Chaos: https://www.linkedin.com/newsletters/7149857175593558016/

- Annette Scheckmann ist Vorstandsmitglied der Strabag AG in Österreich und war früher u.a. bei der Deutsche Bank, Bosch, Daimler Chrysler oder auch der VIG tätig. Wir sprechen über eine Kindheit in Polen, das Einmaleins in Deutschland, das Bankkauffrau-Sein, über Stuttgart, Warschau und Wien, aber auch darüber, dass CO2 wie Kuhmist stinken sollte, ein Laufband im Büro nicht schlecht wäre und dass "People first" das wichtigste ist, Jobsuchende können Annette gerne persönlich kontaktieren. Wir reden also über Mitarbeiterförderung, dazu Nachhaltigkeit als tägliche Lebenseinstellung, Daten, Emotionen und warum wir die Quote brauchen. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5894/

- https://www.strabag.at/

- Annette bei der Quotenfrau: https://diequotenfrau.podigee.io/41-new-episode

- Börsepeople Thomas Birtel: https://audio-cd.at/page/playlist/286

- Börsenradio Live-Blick 19/6: DAX schwach, aber über 18.000, Infineon schwach, überforderte Deutsche Bahn zum Glück nicht DAX. Hören: https://open.spotify.com/episode/0PZo2bZAVmVDFQTIIopLg8

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.06.)

(19.06.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #675: Marlene Engelhorn, Barbara Blaha, Leonore Gewessler, Magnus Brunner & Deutsche Bahn Sommer(tor)tour

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, Immofinanz, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, RHI Magnesita, DO&CO, Erste Group, Uniqa, RBI, ATX, ATX Prime, ATX TR, Lenzing, Andritz, Marinomed Biotech, EuroTeleSites AG, FACC, Kapsch TrafficCom, Strabag, Wolford, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Amag, Agrana, CA Immo, EVN, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG.

Random Partner wikifolio

wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Diesen kannst du einfach und direkt folgen – mit einer Investition in das zugehörige, besicherte wikifolio-Zertifikat. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: S Immo ytd for Addiko Bank und FACC

» Österreich-Depots: Update (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.6.: SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» PIR-News: Kapsch TrafficCom-Zahlen, Research zu FACC, Award für Post (Ch...

» Nachlese: Sommer-Update, Deutsche Bahn Chaos, Annette Scheckmann (Christ...

» Wiener Börse Party #674: Was wird über den Sommer passieren? Wer will am...

» Wiener Börse Party #675: Marlene Engelhorn, Barbara Blaha, Leonore Gewes...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Pierer Mobility, Porr, RBI gesucht, DA...

» Börsenradio Live-Blick 19/6: DAX schwach, aber über 18.000, Infineon sch...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. DAX, Annette Scheckmann, Trade Republic...