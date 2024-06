Nachlese: Sebastian Leben, 3fach-Verfall, Podiumsdiskussion re-live (Christian Drastil)

21.06.2024, 2589 Zeichen

Um 13:27 liegt der ATX mit -1.10 Prozent im Minus bei 3591 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 4.53% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.81% auf 29.3 Euro, dahinter FACC mit +1.70% auf 8.065 Euro und Flughafen Wien mit +1.43% auf 49.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 18168 ( -0.43%, Ultimo 2023: 16751, 8.46% ytd).

Die Juni-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4932/ ), eine aktuelle News betrifft Medigene: Medigene präsentiert auf dem Cell and Gene Therapy In-Depth Focus Summit 2024

Nachlese Podcast Donnerstag: Hören :https://audio-cd.at/page/podcast/5900/



- Fonds professionell fragt nach der KESt: Politik-Antworten dürfen wütend machen

- Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel und dad.at gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. In der aktuellen Ausgabe 06/2024 geht es um "„Österreich braucht eine breite Kapitalmarkt-Bewegung!“. Das war Fazit einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Zertifikate Award Austria 2024, der unter dem Motto "Begeistert Investieren" gestanden ist. Ich werde die Tonspur dieser Podiumsdiskussion hier re-live bringen. Es sprachen Lara Hartmann, Christoph Boschan, Fritz Mostböck und ich. Wir waren einig, dass man einige Hürden für private Anleger rasch beseitigen könnte, konkrete Ideen inklusive. Moderiator war Philipp Arnold und er wird jetzt gleich die Runde nochmal näher vorstellen. https://audio-cd.at/page/podcast/5904/

- Börsenradio Live-Blick 21/6: DAX zum 3fach-Verfall zunächst schwächer, Rheinmetall nach Rekordauftrag stark, Sebastian Leben. Hören: https://open.spotify.com/episode/4UOvjtniuofI7JgLG6CQsq

- Sebastian Leben ist langjähriger Kollege im Börsenradio, Podcaster mit Broke und Broker bzw. Rapper. Nach tausenden Interviews für das Börsenradio wollte sich Sebastian verändern, dann hat ihn das Leben überholt, in lebensbedrohlicher (Hirntumor) wie wunderbarer (Vater werden) Art. Sebastian verarbeitet seine Erkrankung u.a. in seinem legendären Podcast "Broke und Broker", wir haben über die schweren Monate Kontakt gehalten natürlich und sprechen auch im Podcast darüber. Es geht ihm besser! Natürlich ist auch Platz für Messen, Rap, Jingles, Hansa Invest und den einen oder anderen Motherf....... Love and Big Hug! https://audio-cd.at/page/podcast/5901/

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.06.)

(21.06.2024)

Wiener Börse Party #677: ATX zum Juni-Verfall deutlich schwächer, Immofinanz mit Volumen unter Druck, WU-Spoiler Montag

