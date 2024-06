» Börsegeschichte 25.6: Biggest IPO-Day (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

25.06.2024, 1220 Zeichen

IPOs:

25.06.1997: Hirsch Servo: Hirsch Servo mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,11 Mrd. ATS.

25.06.1998: EYBL International: Eybl International mit IPO in Brüssel. Emissionserlös war 1,01 Mrd. ATS.

25.06.2000: EMTS: EMTS mit IPO in Zürich. Emissionserlös war 0,28 Mrd. CHF (dazu Greenshoe 38,60 Mio. CHF). zum Kalender

25.06.2001: Andritz: Andritz mit IPO in Wien. Emissionserlös war 42 Mio. Euro (dazu Greenshoe 3,15 Mio. Euro). zum Kalender

25.06.1997: SBO: SBO mit IPO in Brüssel. Emissionserlös war 0,42 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 42 Mio. ATS).

25.06.1992: Wiener Privatbank: Wiener Privatbank mit IPO in Wien. Emissionserlös war 60 Mio. ATS.

25.06.2014: FACC: FACC mit IPO in Wien. zum Kalender



Umsatzextrema:

25.06.2014: Bester - FACC: 37.527.200 Euro (Doppelzählung); Preis: 9,5 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.975.115

Bisher gab es an einem 25. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.06. beträgt -0,17%. Der beste 25.06. fand im Jahr 1998 mit 1,68%statt, der schlechteste 25.06. im Jahr 2018 mit -1,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.06.)

(25.06.2024)

