Börsegeschichte 16.7.: Binder, AT&S, Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

16.07.1992: Binder: Binder mit IPO in Wien. Emissionserlös war 99 Mio. ATS.

16.07.1999: AT&S: AT&S mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 88 Mio. Euro (dazu Greenshoe 12 Mio. Euro).



16.07.2008: Agrana: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 16.07.2008) zum Kalender



16.07.2008: Agrana: Schlechteste Performance Serie: -27.02% (11 Tage von Kurs 17.3 Euro auf 12.625 Euro, die Serie endete am 16.07.2008), ein Alpha von -17.20 zum ATX TR zum Kalender

Bisher gab es an einem 16. Juli 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.07. beträgt 0,09%. Der beste 16.07. fand im Jahr 2009 mit 1,50%statt, der schlechteste 16.07. im Jahr 2010 mit -1,88%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.07. so: 0,00%.

