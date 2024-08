PIR-News: News zu Do&Co, Strabag, Aktienverkäufe bei Addiko (Christine Petzwinkler)

09.08.2024, 2209 Zeichen

Im Conference Call bezeichnete DO & CO CEO Attila Dogudan das gestern präsentierte Q1 als "sehr gut". Herausfordernd sei die Umsetzung des neuen Vertrags mit Delta Air in New York gewesen. Immerhin habe man ein Set up in einem neuen Gebäude aufstellen und 800 Mitarbeiter.innen einstellen und einarbeiten müssen. Der Delta-Vertrag in JFK umfasst mehr als 220 Flüge pro Tag. Aktuell sei man noch in der Fine Tuning Phase am Airport JFK. Ohne die Startup-Kosten am JFK wäre die EBIT-Marge (6,6 Prozent im Q1) höher ausgefallen. Für die nächsten Quartale wird eine Verbesserung der EBIT-Marge in Aussicht gestellt. Die Umsätze sollten bei ca. 2 Mrd. Euro im Gesamtjahr liegen. New York ist nun neben Detroit, Boston, Miami, Seoul ein weiterer Delta-Standort für DO & CO. "Das Portfolio wächst", so Dogudan. Generell sei die Nachfrage in allen Divisionen sehr gut. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass es nicht gut weiter gehen sollte. Alle paar Wochen gebe es neue Verträge mit Airlines. Diese wollen sich von den Mitbewerbern mit einem Premium-Angebot abheben und setzen auf Innovationen mit dem Partner DO & CO. Auch der Event-Bereich schaut gut aus, Das Sport-Hospitality gewinnt an Bedeutung, so Dogudan.

Das Bauunternehmen Strabag sichert sich einen Großauftrag für Bauleistungen in Thüringen und Sachsen. Die Stromübertragungsnetzbetreiber 50Hertz und TenneT realisieren gemeinsam die Gleichstromverbindung SuedOstLink. Für den 85 Kilometer langen Abschnitt B durch Thüringen und Sachsen sind nun die Bauleistungen vollständig vergeben worden. Strabag erhielt dabei den Zuschlag für die Verlegung von Leerrohren im offenen Grabenbau auf einer Trassenlänge von rund 38 Kilometern zwischen Eisenberg und Weida.

Aktienverkäufe: Die Vorstände und Aufsichtsräte der Addiko nehmen das auf 22,0 Euro erhöhte freiwillige Angebot der Nova Ljubljanska Banka an, wie aus entsprechenden Mitteilungen hervorgeht. Die Angebotsfrist endet bekanntlich am 16. August.

