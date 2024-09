» Nachlese: kapitalmarkt-stimme.at-Podcast, Diana Lueger (Christian Drastil)

23.09.2024, 5273 Zeichen

Um 12:42 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 3609 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 5.05% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.50% auf 26.65 Euro, dahinter Agrana mit +2.50% auf 11.275 Euro und Kapsch TrafficCom mit +2.49% auf 7.83 Euro. Zum Vergleich der DAX: 18809 (+0.45%, Ultimo 2023: 16751, 12.29% ytd).

Die September-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4932/ ), eine aktuelle News betrifft Starcore: Starcore meldet zum 30. April 2024 eine Erhöhung der Mineralreserven und Mineralressourcen

Nachlese Podcast Freitag Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/6267/

- Eurex-Zahlen mit Spannung erwartet

- 20 Jahre CCPA mit Börse Social Magazine-Cover https://www.boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_92

- Versicherer, Magnus Brunner und ich zu Hochwasserschäden

- Danke an Karl-Heinz Strauss

- Neu: Der kapitalmarkt-stimme.at Podcast. Österreich braucht eine gesamthafte Kapitalmarktstory, die von der Bevölkerung verstanden und richtig eingeordnet werden kann, also Kapitalmarkt coming home, es hat ja früher auch gut funktioniert. Nach den Wahlen (spätestens zum Jahreswechsel) beginnt unsere Arbeit mit der Website, die Wissen und die schönen Aspekte des Kapitalmarkts bündeln soll. Der Podcast ist bereits jetzt live, weil - zufällig - exakt jene Player, die wir neben unserem eigenem Content featuren wollen, eine Verstaltung gemacht haben: Aktienforum, CFA Austria, CIRA, ÖVFA, der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen der WKO, VÖIG, das Zertifikate Forum und die Wiener Börse fassen stellvertretend für die Hauptakteure des heimischen Kapitalmarktes Ansatzpunkte zusammen.:

- Umsetzung der im letzten Regierungsprogramm angekündigten Maßnahmen

- Förderung betrieblicher und privater Pensionsmodelle/ Altersvorsorge

- umfassende Wirtschafts- und Finanzbildung als Grundlage für ein selbstbestimmtes

Finanzleben und als Basis für private Geldanlage

- weiterhin Nein zur Finanztransaktions-Steuer

- Wiedereinführung der Behaltefrist und Reduktion der Wertpapier-KESt

- Vereinfachung des Being Public für bereits börsengelistete Unternehmen

- Nutzung der Börsenvorteile bei Staatsbeteiligungen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6271



Trailer und Playlist: http://www.audio-cd.at/kapitalmarkt-stimme

Musik: Steve Kalen: https://open.spotify.com/artist/6uemLvflstP1ZerGCdJ7YU

Coming Home auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QTKs-y5-2lw presented by https://www.rwt.ag

Playlist 30x30 (min.) Finanzwissen pur: http://www.audio-cd.at/30x30

- Mit 23.9. 2024 ist eine neue "Market & Me" Jingle-Version für die tägliche Wiener Börse Party (die gelben Icons auf http://www.audio-cd.at/spotify) im Einsatz, eingesungen in einem One-Take mit Zweitfrau-Frontfrau Diana Lueger, die eine zweite Stimme gesungen hat, ich hab sie aber zur Leadstimme gemischt. Davor verstärkte Ex-Börsenradio-Kollege Sebastian Leben den Jingle, wieder davor hiess es "Team drajc", denn die ersten Folgen machte ich (dra) noch mit meinem Co. Josef Chladek (jc), danach wurde Market & Me daraus. Und einen Alternative Take gibt es noch als "Team Rosinger" samt Video auf YouTube. Call to Action: Ich mag an "Music Mondays" immer wieder neue Jingles bringen und auch diesen Jingle Evolution Podcast erweitern.. Drei Möglichkeiten: 1. Man fordert von mir die Karaoke-Version an und macht daheim was draus, 2. man kommt zu mir ins Studio und checkt vor Ort was, 3. (am besten) ... man bringt das Jingle Theme in ganz neuem Sound. https://audio-cd.at/page/podcast/6272/

Ach ja: Ein Sager von Börsechef Christoph Boschan mit Zeitgeist und Modethema galt als Inspiration ...

Original Song in der Langversion: https://audio-cd.at/page/podcast/2734/

Video Team Rosinger: https://www.youtube.com/watch?v=7RAuwTYLJQI

- Diana Lueger ist mein Gast für die Folge zum Tag des Sports. Wir kennen uns seit einem Vierteljahrhundert aus ihrer Zeit als Frontfrau (und hie und da Drummerin) der Formation "Zweitfrau", Stichworte sind "als man noch Party machte" und zb.unser gemeinsamer Kumpel DocLX Alex Knechtsberger. Diana ist passionierte Yogi und Teacherin in einer Person und seit kurzem auch dem Thema Eisbaden verfallen, da spielt ihr (eher sehr sportlicher) Partner eine wesentliche Rolle. Wir sprechen über die Faszination des Eisbadens, Dianas Unternehmen mitkreiert und vertreibt Inflatables und Möbelstück-mässiges. Der Effekt bleibt the same: Macht extrem Sinn, ist auch Zeitgeist und Modethema. Diese Wörter kennt man auch von meinem Börsejingle, da hat Diana spontan eine zweite Stimme eingesungen (die ich zur Leadstimme gemixt habe, ab Montag unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty und hier im Podcast eingespielt) . Meine neugierig-bohrenden Fragen zum Eisbaden und wo man das testen kann, werden alle beantwortet und so können wir auch noch über Christian Redl und darüber, dass "... die Dinger auch warm können" reden. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/6268/

https://horizoneisbad.com

https://flairwellness.com

- Börsenradio Live-Blick 23/9: DAX etwas stärker, Commerzbank etwas unter Druck, Zalando und Gold mit super Serien

Hören: https://open.spotify.com/episode/1rPXhl2lw1MNEqz6oienLl

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)

(23.09.2024)

