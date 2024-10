» News zu Bawag, UBM, Post (Christine Petzwinkler)

18.10.2024, 2863 Zeichen

Wie der Website der Bundeswettbewerbsbehörde zu entnehmen ist, beabsichtigt die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft das gesamte Kfz-Kreditportfolio der Mercedes-Benz Bank GmbH im Rahmen einer Abspaltung zu erwerben. Die Transaktion wurde bei der Behörde angemeldet.

Bawag ( Akt. Indikation: 70,30 /70,40, 0,36%)

UBM hat mit Spar und Your Office die ersten Mieter im LeopoldQuartier. Gespräche mit weiteren Mietinteressenten befinden sich im fortgeschrittenen Stadium, wie die UBM mitteilt. Damit sind in einem ersten Schritt rund 16 Prozent der insgesamt knapp 25.400 m² vermietbaren Fläche vergeben. Zudem wird die Best in Parking Garagen GmbH & Co. KG die 127 Stellplätze im Gebäude betreiben. UBM CEO Thomas G. Winkler: „Die ersten Mieterfolge im LeopoldQuartier Office beweisen, dass das Büro lebt - und es ist lebendiger denn je." Über 2.800 m² in den obersten drei Stockwerken sichert sich Michael Graf für seine Your Office - Managed Business Service GmbH. Die vereinbarte Durchschnittsmiete beträgt 26,60 Euro pro Quadratmeter (plus Betriebskosten und USt.). Zusätzlich hat sich auch die Spar Österreichische Warenhandels-AG für die knapp über 1.200 m² Retailfläche im Erdgeschoss entschieden. Nach Fertigstellung wird das LeopoldQuartier durch die Nutzung von Erdwärme, Erdkälte und Photovoltaik CO₂-neutral betrieben werden.

Die Österreichische Post und der Handelsverband haben in einer Studie erhoben, was Unternehmen für einen erfolgreichen Start in den Online-Handel brauchen und welche Erwartungen sie an die Post als Versandpartnerin haben. Die Hälfte der Befragten verspricht sich eine Steigerung von Umsatz und Gewinn. Eine höhere Effizienz im Verkauf geben 36 Prozent an, mehr als ein Viertel sieht E-Commerce auch als Möglichkeit, das Sortiment zu erweitern. Mehr als jedes zweite befragte Unternehmen (51 Prozent) ist sich sicher, dass die Zukunft online ist. Darauf reagiert die Post mit einem erweiterten Service. So startet der Online-Handelsplatz der Österreichischen Post, shöpping.at, im November mit einem Marktplatz-Angebot in Deutschland. Heimische Händler, die in den Aktionsmonaten November und Dezember Produkte über shöpping.at nach Deutschland verkaufen, erhalten einen Rabatt auf jede Bestellung. Ab Anfang 2025 bietet die Post zudem kostenlose „E-Commerce Fitness-Checks“. Expert:innen der Post analysieren dabei in einem Erstgespräch mit den Kund:inen, wo das Unternehmen in Sachen Online-Handel steht und welche Unterstützung es benötigt.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 29,55 /29,65, 0,85%)

Die Analysten von MM Warburg bleiben bei der Kauf-Empfehlung für UBM und auch beim Kursziel in Höhe von 31,5 Euro.

UBM ( Akt. Indikation: 19,65 /19,95, 0,25%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.10.)

(18.10.2024)

Akt. Indikation: 70.70 / 71.00

Uhrzeit: 14:31:07

Veränderung zu letztem SK: 1.07%

Letzter SK: 70.10 ( 0.50%)

Akt. Indikation: 29.55 / 29.65

Uhrzeit: 08:00:59

Veränderung zu letztem SK: 0.85%

Letzter SK: 29.35 ( -1.18%)

Akt. Indikation: 19.70 / 20.10

Uhrzeit: 14:29:07

Veränderung zu letztem SK: 0.76%

Letzter SK: 19.75 ( -1.25%)

