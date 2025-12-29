SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verkürzte Handelszeiten am 30. Dezember (Christine Petzwinkler)

29.12.2025, 2929 Zeichen

Die börsenotierte Santander Bank Polska S.A. soll in Erste Bank Polska S.A. umbenannt werden, wie aus einer Einladung zu einer a.o. Hauptversammlung der polnischen Bank hervorgeht. Wie berichtet, plant die Erste Group die Übernahme der Santander Bank Polska Mitte Januar 2026 abgeschlossen zu haben. Der Umbenennungsprozess soll vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der gerichtlichen Registrierung im zweiten Quartal 2026 beginnen. Auf der a.o. Hauptversammlung am 22. Jänner werden die Aktionäre auch über Änderungen im Aufsichtsrat der Bank abstimmen. Unter anderem sollen die Erste Group-Vorstände Peter Bosek, Stefan Dörfler und Alexandra Habeler-Drabek in den Aufsichtsrat gewählt werden. Bosek soll dabei der Vorsitz im Gremium übernehmen.
Erste Group ( Akt. Indikation:  100,90 /101,00, -0,15%)

Der Flughafen Wien erreicht einen neuen Rekord und durfte am 27. Dezember den 32-millionsten-Passagier in diesem Jahr begrüßen. Vorstand Julian Jäger: „32 Millionen Passagiere – das ist ein Rekord, der für sich spricht. Er zeigt eindrucksvoll, wie stark sich der Flughafen Wien als internationaler Knotenpunkt etabliert hat und wie sehr Wien als Reisedestination geschätzt wird." Das exakte Passagieraufkommen für das Gesamtjahr 2025 gibt der Flughafen Wien am 20. Jänner 2026 bekannt.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  54,00 /54,80, -2,51%)

Wie angekündigt, startet die Österreichische Post im Frühjahr 2026 eine eigene Mobilfunkmarke: Das Angebot soll unter dem Namen Yelllow laufen und laut Post attraktive Tarife ohne Vertragsbindung anbieten. CEO Walter Oblin: „Yelllow erfüllt einen zentralen Wunsch der Österreicher*innen und sorgt zugleich für ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir uns am heimischen Mobilfunkmarkt abheben: persönliche Beratung in Verbindung mit attraktiven Preisen. Ab April 2026 bieten wir daher in rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern ein attraktives Mobilfunk- und Internetangebot an, und zwar ohne komplizierte Verträge, aber mit dem Service, das unsere Kund*innen von uns erwarten. Damit setzen wir ein klares Zeichen für Innovation und Kund*innennähe im österreichischen Telekommunikationsmarkt.“ Die Post verfolgt, wie berichtet, die Strategie "Mehr als Post" und hat seit einigen Jahren mit der bank99 auch ein eigenes Bank-Angebot. Die Post möchte aber über das Post- und Bankgeschäft hinaus weiter wachsen. Ein nächster Schritt ist nun der Mobilfunkmarkt.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  30,50 /30,65, -0,73%)

Morgen, am 30. Dezember, ist der letzte Handelstag an der Wiener Börse. Es gelten für diesen Börsentag zum Teil verkürzte Handelszeiten. Bei Aktien ist der Start der Schlussauktion um 14:15 Uhr, bei Anleihen um 14:25 Uhr und bei Strukturierten Produkten ist der Start der Schlussauktion um 14:15 Uhr (Fortlaufender Handel mit Auktionen) und 14:25 Uhr (Fortlaufende Auktion).

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.12.)


(29.12.2025)

Erste Group
Akt. Indikation:  100.90 / 101.00
Uhrzeit:  14:38:02
Veränderung zu letztem SK:  -0.15%
Letzter SK:  101.10 ( 0.70%)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  54.20 / 55.00
Uhrzeit:  14:30:22
Veränderung zu letztem SK:  -2.15%
Letzter SK:  55.80 ( 2.20%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  30.70 / 30.80
Uhrzeit:  14:33:10
Veränderung zu letztem SK:  -0.16%
Letzter SK:  30.80 ( -0.16%)



 

    Erste Group
    Akt. Indikation:  100.90 / 101.00
    Uhrzeit:  14:38:02
    Veränderung zu letztem SK:  -0.15%
    Letzter SK:  101.10 ( 0.70%)

    Flughafen Wien
    Akt. Indikation:  54.20 / 55.00
    Uhrzeit:  14:30:22
    Veränderung zu letztem SK:  -2.15%
    Letzter SK:  55.80 ( 2.20%)

    Österreichische Post
    Akt. Indikation:  30.70 / 30.80
    Uhrzeit:  14:33:10
    Veränderung zu letztem SK:  -0.16%
    Letzter SK:  30.80 ( -0.16%)



     

