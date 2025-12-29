PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verkürzte Handelszeiten am 30. Dezember (Christine Petzwinkler)

29.12.2025, 2929 Zeichen

Die börsenotierte Santander Bank Polska S.A. soll in Erste Bank Polska S.A. umbenannt werden, wie aus einer Einladung zu einer a.o. Hauptversammlung der polnischen Bank hervorgeht. Wie berichtet, plant die Erste Group die Übernahme der Santander Bank Polska Mitte Januar 2026 abgeschlossen zu haben. Der Umbenennungsprozess soll vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der gerichtlichen Registrierung im zweiten Quartal 2026 beginnen. Auf der a.o. Hauptversammlung am 22. Jänner werden die Aktionäre auch über Änderungen im Aufsichtsrat der Bank abstimmen. Unter anderem sollen die Erste Group-Vorstände Peter Bosek, Stefan Dörfler und Alexandra Habeler-Drabek in den Aufsichtsrat gewählt werden. Bosek soll dabei der Vorsitz im Gremium übernehmen.

Erste Group ( Akt. Indikation: 100,90 /101,00, -0,15%)

Der Flughafen Wien erreicht einen neuen Rekord und durfte am 27. Dezember den 32-millionsten-Passagier in diesem Jahr begrüßen. Vorstand Julian Jäger: „32 Millionen Passagiere – das ist ein Rekord, der für sich spricht. Er zeigt eindrucksvoll, wie stark sich der Flughafen Wien als internationaler Knotenpunkt etabliert hat und wie sehr Wien als Reisedestination geschätzt wird." Das exakte Passagieraufkommen für das Gesamtjahr 2025 gibt der Flughafen Wien am 20. Jänner 2026 bekannt.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 54,00 /54,80, -2,51%)

Wie angekündigt, startet die Österreichische Post im Frühjahr 2026 eine eigene Mobilfunkmarke: Das Angebot soll unter dem Namen Yelllow laufen und laut Post attraktive Tarife ohne Vertragsbindung anbieten. CEO Walter Oblin: „Yelllow erfüllt einen zentralen Wunsch der Österreicher*innen und sorgt zugleich für ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir uns am heimischen Mobilfunkmarkt abheben: persönliche Beratung in Verbindung mit attraktiven Preisen. Ab April 2026 bieten wir daher in rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern ein attraktives Mobilfunk- und Internetangebot an, und zwar ohne komplizierte Verträge, aber mit dem Service, das unsere Kund*innen von uns erwarten. Damit setzen wir ein klares Zeichen für Innovation und Kund*innennähe im österreichischen Telekommunikationsmarkt.“ Die Post verfolgt, wie berichtet, die Strategie "Mehr als Post" und hat seit einigen Jahren mit der bank99 auch ein eigenes Bank-Angebot. Die Post möchte aber über das Post- und Bankgeschäft hinaus weiter wachsen. Ein nächster Schritt ist nun der Mobilfunkmarkt.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,50 /30,65, -0,73%)

Morgen, am 30. Dezember, ist der letzte Handelstag an der Wiener Börse. Es gelten für diesen Börsentag zum Teil verkürzte Handelszeiten. Bei Aktien ist der Start der Schlussauktion um 14:15 Uhr, bei Anleihen um 14:25 Uhr und bei Strukturierten Produkten ist der Start der Schlussauktion um 14:15 Uhr (Fortlaufender Handel mit Auktionen) und 14:25 Uhr (Fortlaufende Auktion).

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.12.)

(29.12.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger

Akt. Indikation: 100.90 / 101.00

Uhrzeit: 14:38:02

Veränderung zu letztem SK: -0.15%

Letzter SK: 101.10 ( 0.70%)

Akt. Indikation: 54.20 / 55.00

Uhrzeit: 14:30:22

Veränderung zu letztem SK: -2.15%

Letzter SK: 55.80 ( 2.20%)

Akt. Indikation: 30.70 / 30.80

Uhrzeit: 14:33:10

Veränderung zu letztem SK: -0.16%

Letzter SK: 30.80 ( -0.16%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

Random Partner Frequentis

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige ...

» PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verkürzte Handelszeiten am ...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palfinger, Austriacard gesucht

» Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer

» Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits

» Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...

» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...

» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)