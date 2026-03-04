SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Symrise Aktie: Jahreszahlen im Fokus ( Finanztrends)

04.03.2026, 3240 Zeichen

Symrise liefert heute den Geschäfts- und Finanzbericht für 2025 – und damit genau das Material, das Anleger nach einem eher zähen Wachstum zuletzt sehen wollten. Denn neben dem Blick auf Umsatz, Ergebnis und Marge geht es um eine zweite Ebene: Passen die Zahlen zur neuen Kapitalrückgabe-Story mit Aktienrückkauf? Genau hier dürfte der Markt besonders genau hinschauen.

Gestern schloss die Symrise-Aktie bei 73,76 Euro. Auf 12-Monats-Sicht steht dennoch ein Minus von 24,5% zu Buche – der Abstand zum 52‑Wochen‑Hoch beträgt rund 31%. Gleichzeitig wirkt der kurzfristige RSI von 27,5 wie ein Warnsignal für eine stark überverkaufte Lage.

Was der Bericht jetzt klären muss

Im Jahresverlauf hatte Symrise bereits Einblicke geliefert, doch mit dem heutigen Bericht werden die finalen 2025er-Zahlen zur Messlatte. Wichtig ist dabei weniger die reine Zahl, sondern die Einordnung: Wie robust war das Geschäft in einem „wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld“ – und wie steht es um die Profitabilität?

Besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Segmententwicklung. Hintergrund: Im dritten Quartal 2025 meldete Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 1,4% und passte die Prognose für das Gesamtjahr an. Zudem blieb der Bereich „Scent & Care“ im Q3 hinter den Erwartungen zurück. Der Jahresbericht zeigt nun, ob sich diese Schwäche zum Jahresende fortgesetzt hat oder ob Symrise das Segment stabilisieren konnte.

Aktienrückkauf und US-Verfahren: Der Kontext für 2026

Der Start ins neue Geschäftsjahr war für Symrise strategisch auffällig. Im Januar kündigte der Vorstand das erste Aktienrückkaufprogramm der Unternehmensgeschichte an: Bis zu 400 Mio. Euro sollen zwischen Februar und Oktober 2026 in eigene Aktien fließen. Begründet wurde der Schritt mit einem starken freien Cashflow.

Im Februar folgte ein weiterer Punkt, der Unsicherheit aus dem Markt nimmt: Das US-Justizministerium (DoJ) schloss eine kartellrechtliche Untersuchung ab, ohne rechtswidrige Praktiken festzustellen. Beides – Rückkaufplan und Abschluss des Verfahrens – bildet die Kulisse, vor der die 2025er-Zahlen heute bewertet werden.

Marktbild: Unter dem Langfristtrend

Chartseitig liefert das Kursbild gemischte Signale. Der Schlusskurs liegt zwar knapp über dem 50‑Tage‑Durchschnitt (72,90 Euro), aber weiterhin rund 5,5% unter dem 200‑Tage‑Durchschnitt (78,06 Euro). Das passt zu der größeren Erzählung: kurzfristige Stabilisierung, aber ein noch nicht zurückeroberter langfristiger Trend.

Konkret wird es heute mit dem vollständigen Blick auf Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Profitabilität im Gesamtjahr 2025. Und genau daran wird sich messen lassen, ob der angekündigte Aktienrückkauf als konsequente Cashflow-Nutzung wirkt – oder ob der Markt erst überzeugendere operative Signale sehen will.

(04.03.2026)

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

