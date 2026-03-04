Symrise Aktie: Jahreszahlen im Fokus ( Finanztrends)

04.03.2026, 3240 Zeichen

Symrise liefert heute den Geschäfts- und Finanzbericht für 2025 – und damit genau das Material, das Anleger nach einem eher zähen Wachstum zuletzt sehen wollten. Denn neben dem Blick auf Umsatz, Ergebnis und Marge geht es um eine zweite Ebene: Passen die Zahlen zur neuen Kapitalrückgabe-Story mit Aktienrückkauf? Genau hier dürfte der Markt besonders genau hinschauen.

Gestern schloss die Symrise-Aktie bei 73,76 Euro. Auf 12-Monats-Sicht steht dennoch ein Minus von 24,5% zu Buche – der Abstand zum 52‑Wochen‑Hoch beträgt rund 31%. Gleichzeitig wirkt der kurzfristige RSI von 27,5 wie ein Warnsignal für eine stark überverkaufte Lage.

Was der Bericht jetzt klären muss

Im Jahresverlauf hatte Symrise bereits Einblicke geliefert, doch mit dem heutigen Bericht werden die finalen 2025er-Zahlen zur Messlatte. Wichtig ist dabei weniger die reine Zahl, sondern die Einordnung: Wie robust war das Geschäft in einem „wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld“ – und wie steht es um die Profitabilität?

Besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Segmententwicklung. Hintergrund: Im dritten Quartal 2025 meldete Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 1,4% und passte die Prognose für das Gesamtjahr an. Zudem blieb der Bereich „Scent & Care“ im Q3 hinter den Erwartungen zurück. Der Jahresbericht zeigt nun, ob sich diese Schwäche zum Jahresende fortgesetzt hat oder ob Symrise das Segment stabilisieren konnte.

Aktienrückkauf und US-Verfahren: Der Kontext für 2026

Der Start ins neue Geschäftsjahr war für Symrise strategisch auffällig. Im Januar kündigte der Vorstand das erste Aktienrückkaufprogramm der Unternehmensgeschichte an: Bis zu 400 Mio. Euro sollen zwischen Februar und Oktober 2026 in eigene Aktien fließen. Begründet wurde der Schritt mit einem starken freien Cashflow.