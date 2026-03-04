Symrise Aktie: Jahreszahlen im Fokus ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
04.03.2026, 3240 Zeichen
Symrise liefert heute den Geschäfts- und Finanzbericht für 2025 – und damit genau das Material, das Anleger nach einem eher zähen Wachstum zuletzt sehen wollten. Denn neben dem Blick auf Umsatz, Ergebnis und Marge geht es um eine zweite Ebene: Passen die Zahlen zur neuen Kapitalrückgabe-Story mit Aktienrückkauf? Genau hier dürfte der Markt besonders genau hinschauen.
Gestern schloss die Symrise-Aktie bei 73,76 Euro. Auf 12-Monats-Sicht steht dennoch ein Minus von 24,5% zu Buche – der Abstand zum 52‑Wochen‑Hoch beträgt rund 31%. Gleichzeitig wirkt der kurzfristige RSI von 27,5 wie ein Warnsignal für eine stark überverkaufte Lage.
Was der Bericht jetzt klären muss
Im Jahresverlauf hatte Symrise bereits Einblicke geliefert, doch mit dem heutigen Bericht werden die finalen 2025er-Zahlen zur Messlatte. Wichtig ist dabei weniger die reine Zahl, sondern die Einordnung: Wie robust war das Geschäft in einem „wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld“ – und wie steht es um die Profitabilität?
Besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Segmententwicklung. Hintergrund: Im dritten Quartal 2025 meldete Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 1,4% und passte die Prognose für das Gesamtjahr an. Zudem blieb der Bereich „Scent & Care“ im Q3 hinter den Erwartungen zurück. Der Jahresbericht zeigt nun, ob sich diese Schwäche zum Jahresende fortgesetzt hat oder ob Symrise das Segment stabilisieren konnte.
Aktienrückkauf und US-Verfahren: Der Kontext für 2026
Der Start ins neue Geschäftsjahr war für Symrise strategisch auffällig. Im Januar kündigte der Vorstand das erste Aktienrückkaufprogramm der Unternehmensgeschichte an: Bis zu 400 Mio. Euro sollen zwischen Februar und Oktober 2026 in eigene Aktien fließen. Begründet wurde der Schritt mit einem starken freien Cashflow.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Symrise?
Im Februar folgte ein weiterer Punkt, der Unsicherheit aus dem Markt nimmt: Das US-Justizministerium (DoJ) schloss eine kartellrechtliche Untersuchung ab, ohne rechtswidrige Praktiken festzustellen. Beides – Rückkaufplan und Abschluss des Verfahrens – bildet die Kulisse, vor der die 2025er-Zahlen heute bewertet werden.
Marktbild: Unter dem Langfristtrend
Chartseitig liefert das Kursbild gemischte Signale. Der Schlusskurs liegt zwar knapp über dem 50‑Tage‑Durchschnitt (72,90 Euro), aber weiterhin rund 5,5% unter dem 200‑Tage‑Durchschnitt (78,06 Euro). Das passt zu der größeren Erzählung: kurzfristige Stabilisierung, aber ein noch nicht zurückeroberter langfristiger Trend.
Konkret wird es heute mit dem vollständigen Blick auf Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Profitabilität im Gesamtjahr 2025. Und genau daran wird sich messen lassen, ob der angekündigte Aktienrückkauf als konsequente Cashflow-Nutzung wirkt – oder ob der Markt erst überzeugendere operative Signale sehen will.
Symrise-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Symrise-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:
Die neusten Symrise-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Symrise-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Symrise: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...
» Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht
» Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...
» Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)
» Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...
» Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...
» KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)
» Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu War...
- (Christian Drastil)
- Semperit: Keine Dividende für 2025
- Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&...
- Argo Graphene Aktie: Skalierung im Fokus ( Finanz...
- Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
04.03.2026, 3240 Zeichen
Symrise liefert heute den Geschäfts- und Finanzbericht für 2025 – und damit genau das Material, das Anleger nach einem eher zähen Wachstum zuletzt sehen wollten. Denn neben dem Blick auf Umsatz, Ergebnis und Marge geht es um eine zweite Ebene: Passen die Zahlen zur neuen Kapitalrückgabe-Story mit Aktienrückkauf? Genau hier dürfte der Markt besonders genau hinschauen.
Gestern schloss die Symrise-Aktie bei 73,76 Euro. Auf 12-Monats-Sicht steht dennoch ein Minus von 24,5% zu Buche – der Abstand zum 52‑Wochen‑Hoch beträgt rund 31%. Gleichzeitig wirkt der kurzfristige RSI von 27,5 wie ein Warnsignal für eine stark überverkaufte Lage.
Was der Bericht jetzt klären muss
Im Jahresverlauf hatte Symrise bereits Einblicke geliefert, doch mit dem heutigen Bericht werden die finalen 2025er-Zahlen zur Messlatte. Wichtig ist dabei weniger die reine Zahl, sondern die Einordnung: Wie robust war das Geschäft in einem „wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld“ – und wie steht es um die Profitabilität?
Besondere Aufmerksamkeit liegt auf der Segmententwicklung. Hintergrund: Im dritten Quartal 2025 meldete Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 1,4% und passte die Prognose für das Gesamtjahr an. Zudem blieb der Bereich „Scent & Care“ im Q3 hinter den Erwartungen zurück. Der Jahresbericht zeigt nun, ob sich diese Schwäche zum Jahresende fortgesetzt hat oder ob Symrise das Segment stabilisieren konnte.
Aktienrückkauf und US-Verfahren: Der Kontext für 2026
Der Start ins neue Geschäftsjahr war für Symrise strategisch auffällig. Im Januar kündigte der Vorstand das erste Aktienrückkaufprogramm der Unternehmensgeschichte an: Bis zu 400 Mio. Euro sollen zwischen Februar und Oktober 2026 in eigene Aktien fließen. Begründet wurde der Schritt mit einem starken freien Cashflow.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Symrise?
Im Februar folgte ein weiterer Punkt, der Unsicherheit aus dem Markt nimmt: Das US-Justizministerium (DoJ) schloss eine kartellrechtliche Untersuchung ab, ohne rechtswidrige Praktiken festzustellen. Beides – Rückkaufplan und Abschluss des Verfahrens – bildet die Kulisse, vor der die 2025er-Zahlen heute bewertet werden.
Marktbild: Unter dem Langfristtrend
Chartseitig liefert das Kursbild gemischte Signale. Der Schlusskurs liegt zwar knapp über dem 50‑Tage‑Durchschnitt (72,90 Euro), aber weiterhin rund 5,5% unter dem 200‑Tage‑Durchschnitt (78,06 Euro). Das passt zu der größeren Erzählung: kurzfristige Stabilisierung, aber ein noch nicht zurückeroberter langfristiger Trend.
Konkret wird es heute mit dem vollständigen Blick auf Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Profitabilität im Gesamtjahr 2025. Und genau daran wird sich messen lassen, ob der angekündigte Aktienrückkauf als konsequente Cashflow-Nutzung wirkt – oder ob der Markt erst überzeugendere operative Signale sehen will.
Symrise-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Symrise-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:
Die neusten Symrise-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Symrise-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Symrise: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...
» Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht
» Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...
» Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)
» Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...
» Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...
» KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)
» Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu War...
- (Christian Drastil)
- Semperit: Keine Dividende für 2025
- Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&...
- Argo Graphene Aktie: Skalierung im Fokus ( Finanz...
- Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void