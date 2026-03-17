SK Hynix Aktie: Engpass bis 2030 ( Finanztrends)

17.03.2026, 2898 Zeichen

Der Hunger nach KI-Hardware führt zu extremen Verwerfungen auf dem Halbleitermarkt. Während SK Hynix auf der NVIDIA-Messe GTC in San Jose seine neuesten Speicherlösungen präsentiert, schlägt die Führungsebene Alarm. Ein massives Angebotsdefizit treibt die Preise für Speichermodule derzeit in nie gekannte Höhen und zwingt den Konzern zu strategischen Neuausrichtungen.

Dramatischer Preisanstieg

Chairman Chey Tae-won fand am Montag deutliche Worte: Der weltweite Mangel an Halbleiter-Wafern dürfte noch bis ins Jahr 2030 anhalten. Aktuell übersteigt die Nachfrage im KI-Speichersektor das Angebot um mehr als 30 Prozent. Da der Kapazitätsausbau vier bis fünf Jahre Vorlauf benötigt, schlägt dieses Defizit voll auf die Preisgestaltung durch. Im ersten Quartal 2026 verteuerten sich 64GB DDR5 RDIMM-Module im Vergleich zum Vorquartal um 150 Prozent, während Notebook-Speicher sogar einen Aufschlag von 180 Prozent verzeichnete.

US-Listing im Visier

Um die eigene Investorenbasis zu verbreitern und das anhaltende Angebotsdefizit besser zu managen, prüft der südkoreanische Konzern derzeit ein US-Listing in Form von American Depositary Receipts (ADR). Die Marktposition dafür ist äußerst komfortabel. Mit einem Anteil von 57 Prozent dominiert SK Hynix das wichtige Segment für High Bandwidth Memory (HBM). Analysten von Mizuho gehen davon aus, dass die Nachfrage nach HBM und herkömmlichem DRAM das Angebot noch das gesamte Jahr 2026 übersteigen wird, wobei Engpässe bis in das Jahr 2027 hineinreichen dürften.

Nvidia-Prognose beflügelt

Die angespannte Marktlage spiegelt sich direkt im Kursverlauf wider. Am heutigen Dienstag kletterte das Papier in Seoul zeitweise über die psychologisch wichtige Marke von einer Million Won. Mit einem Plus von über 43 Prozent seit Jahresbeginn profitiert der Titel massiv von den angehobenen Prognosen des Partners Nvidia, der bis 2027 KI-Hardware-Umsätze von einer Billion US-Dollar erwartet. Um die thermischen Herausforderungen dieser neuen Rechenzentren zu lösen, setzt SK Hynix bei seiner neuen HBM4-Technologie verstärkt auf flüssigkeitsgekühlte Speicherlösungen.

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Obwohl der heimische Rivale Samsung auf der gleichen Veranstaltung mit eigenen HBM4E-Lösungen kontert, behauptet SK Hynix seine Stellung. Dies zeigt sich auch abseits der Börse: Dank eines hohen Gehaltsniveaus hat das Unternehmen Samsung diese Woche in Umfragen als beliebtesten Arbeitgeber Südkoreas abgelöst.

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(17.03.2026)

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