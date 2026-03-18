Chevron Aktie: Buffett stockt auf ( Finanztrends)

18.03.2026, 3296 Zeichen

Der US-Ölriese Chevron profitiert im März 2026 von einem idealen Marktumfeld. Während geopolitische Spannungen den Ölpreis über die Marke von 100 US-Dollar treiben, baut Starinvestor Warren Buffett seine Position bei dem Energiekonzern weiter aus. Gleichzeitig schärft das Management das eigene Portfolio und nimmt ein lang erwartetes Großprojekt in Betrieb.

Prominente Rückendeckung

Ein genauer Blick auf die jüngsten SEC-Meldungen zeigt das wachsende Vertrauen von Berkshire Hathaway. Die Investmentgesellschaft hat ihre ohnehin schon größte Wette im Energiesektor um fast sieben Prozent aufgestockt. Buffett hält nun Chevron-Papiere im Wert von knapp 20 Milliarden US-Dollar.

Auch Analysten reagieren auf die aktuelle geopolitische Lage. Die anhaltenden Spannungen in der Straße von Hormus haben den Rohölpreis auf über 102 US-Dollar getrieben. Als direkte Reaktion darauf hob die japanische Bank Mizuho ihr Kursziel für das Energieunternehmen am Dienstag von 206 auf 217 US-Dollar an.

Umbau und Expansion

Operativ stellt das Management parallel wichtige Weichen. Zur Bereinigung des globalen Portfolios verkauft Chevron seine Anteile an zwei Offshore-Blöcken in Angola. Käufer ist das Londoner Unternehmen Energean, der Basis-Kaufpreis liegt bei 260 Millionen US-Dollar. Der Konzern trennt sich damit von reiferen Anlagen, um Kapital für margenstärkere Vorhaben freizumachen.

Der Fokus rückt stattdessen auf Großprojekte wie das Tengiz-Feld in Kasachstan. Nach Investitionen von 47 Milliarden US-Dollar liefert die dortige Erweiterung nun das erste Öl. Diese Anlage soll allein im Jahr 2026 rund fünf Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow für die beteiligten Partner generieren und die Produktion massiv stützen.

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Solides Fundament

Die finanzielle Architektur des Konzerns ist bewusst auf Widerstandsfähigkeit ausgelegt. Die jährlichen Investitionsausgaben sind bis 2030 auf maximal 21 Milliarden US-Dollar gedeckelt. Dadurch kann Chevron seine Dividenden und Kapitalanforderungen selbst dann decken, wenn der Ölpreis unter 50 US-Dollar pro Barrel fallen sollte.

Diese strikte Kostendisziplin spiegelt sich im Kursverlauf wider. Mit einem Schlusskurs von 171,58 Euro am Dienstag verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn ein starkes Plus von über 28 Prozent. Damit notiert der Titel nur noch hauchdünn unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Im Juni steht das jährliche Strategie-Update an, bei dem das Management den Rahmen für weitere Kapitalrückflüsse im zweiten Halbjahr 2026 abstecken wird. Neben einer möglichen Beschleunigung der Aktienrückkäufe rückt die Integration der Hess-Übernahme in den Mittelpunkt, die zeitnah Synergien in Höhe von einer Milliarde US-Dollar liefern soll. Gelingt dies, trifft das für 2026 angepeilte Produktionswachstum von sieben bis zehn Prozent auf ein äußerst stabiles finanzielles Fundament.

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(18.03.2026)

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