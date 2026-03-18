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IonQ Aktie: Quantensprung nach Cambridge ( Finanztrends)

18.03.2026, 3598 Zeichen

IonQ baut sein europäisches Netzwerk weiter aus. Die Partnerschaft mit der University of Cambridge ist dabei mehr als ein akademischer Handschlag — sie ist die bislang größte Unternehmenskooperation in der Geschichte der Universität und soll Quantenforschung direkt in kommerzielle Anwendungen überführen.

Das Herzstück: Britanniens stärkster Quantencomputer

Im Ray Dolby Centre, dem neuen Zuhause des renommierten Cavendish Laboratory, entsteht das IonQ Quantum Innovation Centre. Dort wird ein 256-Qubit-System der sechsten Generation installiert — nach Unternehmensangaben der leistungsstärkste Quantencomputer, der je auf einem britischen Universitätscampus betrieben wird.

Das Programm läuft über zehn Jahre. Innovate UK, die staatliche Innovationsagentur, sichert sich im Gegenzug Rechenzeit für das nationale Quantum Computing Centre. Damit erhalten Forscher und Frühphasen-Unternehmen aus ganz Großbritannien Zugang zur Anlage — ein klarer Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und Marktanwendung.

Die inhaltlichen Schwerpunkte reichen von Quantennetzwerken über Sensorik bis hin zu Sicherheitsanwendungen. Entstandene Patente und geistiges Eigentum sollen unter festgelegten Lizenzbedingungen geteilt werden — ein Modell, das akademische Forschungsanreize mit kommerziellen Zielen verbindet.

Wachstum auf breiter Front

Cambridge ist kein Einzelprojekt. IonQ hat parallel mehrere strategische Weichen gestellt. Der geplante Kauf von SkyWater Technology für rund 1,8 Milliarden US-Dollar — 15 Dollar in bar, 20 Dollar in IonQ-Aktien je Anteilsschein — soll im zweiten oder dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden und dem Unternehmen eigene Fertigungskapazitäten sichern. In Rumänien hat IonQ bereits ein nationales Quantenkommunikationsnetz mit 36 gesicherten Verbindungen über mehr als 1.500 Kilometer in Betrieb genommen.

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Finanziell lieferte IonQ zuletzt starke Wachstumszahlen: Der Jahresumsatz 2025 stieg auf 130 Millionen US-Dollar, ein Plus von 202 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2026 erwartet das Unternehmen Erlöse zwischen 225 und 245 Millionen Dollar — bei einem bereinigten EBITDA-Verlust von bis zu 330 Millionen Dollar, da Investitionen in Forschung und Infrastruktur weiter hochgefahren werden.

Kurs unter Druck, Strategie klar

An der Börse spiegelt sich der operative Fortschritt bislang nicht wider. Die IonQ-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 27 Prozent verloren und notiert damit deutlich unterhalb ihres 50-Tage-Durchschnitts von 34,18 Euro. Der Gegenwind kommt weniger aus dem Unternehmen selbst als aus dem Marktumfeld: Geopolitische Unsicherheiten und eine gesunkene Risikobereitschaft belasten wachstumsstarke Technologietitel überproportional.

Die Strategie dahinter ist klar ablesbar: IonQ positioniert sich als Infrastrukturschicht für die globale Quantenwirtschaft — von Universitätslaboren über nationale Sicherheitsprojekte bis hin zu Unternehmensanwendungen. Ob der Markt diese Langfristthese honoriert, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell sich die stark gestiegenen Auftragsbestände — die verbleibenden Leistungsverpflichtungen haben sich fast verfünffacht — in tatsächliche Umsätze verwandeln.

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    Autor: Finanztrends

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