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Luxusmode reitet auf Pferde-Trend zur Fashion Week ( Finanztrends)

20.03.2026, 3351 Zeichen

Der Reitsport dominiert die Luxusmode. Pünktlich zum Turnierstart des „Saut Hermès“ in Paris erreicht der „Equestrian-Chic“ seinen Höhepunkt. Das chinesische Jahr des Feuerpferdes und spektakuläre Laufsteg-Inszenierungen befeuern den Trend.

Grand Palais wird zur Bühne für Kunst und Sport

Ab morgen versammelt Hermès im Pariser Grand Palais die Weltelite des Springreitens. Das prestigeträchtige „Saut Hermès“ ist mehr als ein Sportevent. Es zeigt die tiefe Verwurzelung der Luxusbranche in der Reitkultur.

Die diesjährige Ausgabe präsentiert eine besondere Aufführung der Reitkünstlerin Solène Kuntz. Zu Live-Musik treten Pferde, Voltigierer und das Ensemble Les Percussions de Strasbourg auf. Diese Symbiose aus Kunst und Sport verdeutlicht eine Strategie: Luxushäuser erschaffen exklusive Erlebniswelten, die weit über den reinen Verkauf hinausgehen.

Jahr des Feuerpferdes treibt Sonderkollektionen an

Ein wesentlicher Treiber ist der asiatische Markt. Das seit Februar laufende Jahr des Feuerpferdes veranlasste zahlreiche Marken zu speziellen Kapselkollektionen. In der chinesischen Kultur steht das Pferd für Stärke und Ausdauer – Werte, die Premiummarken gerne für sich beanspruchen.

Burberry interpretierte sein Reiter-Logo für eine neue Linie als fließende Tuschezeichnung neu. Polo Ralph Lauren setzt auf aufwendige chinesische Handstickereien für sein ikonisches Pony-Motiv. Selbst Loro Piana integriert dezente Reitsport-Motive in exklusive Kaschmir-Foulards. Diese Kollektionen stimulieren die Nachfrage und betonen das historische Erbe der Häuser.

Pariser Laufstege werden zur Reithalle

Die jüngste Paris Fashion Week bestätigte den Trend als zentrales Designthema. Stella McCartney lieferte einen spektakulären Moment: Ihre Show fand in einer echten Reithalle statt und wurde von einer Pferdevorführung begleitet. Prominente Gäste wie Oprah Winfrey saßen in der ersten Reihe – in reitsportinspirierten Outfits.

Auch die aktuelle Hermès-Kollektion von Nadège Vanhée übersetzt klassische Sattlerei in moderne Mode. Lederharnische, gesteppte Stoffe und von Sätteln inspirierte Kurven dominieren die Entwürfe. Die traditionelle Strenge der Reitbekleidung wird dabei für eine fließendere Silhouette aufgebrochen.

Vom Laufsteg in den Alltag: Pferde-Ballerinas und Jodhpurs

Der Einfluss erreicht längst die alltagstaugliche Luxusmode. Aktuelle Analysen identifizieren „Pferde-Ballerinas“ als einen der wichtigsten Schuhtrends. Die flachen Lederschuhe mit Ponyhaar-Effekt bestechen durch ihre besondere Textur.

Marken wie Celine und Chloé integrieren reiterliche Elemente in ihre regulären Linien. Auf den Laufstegen waren Jodhpur-ähnliche Hosen mit Fußstegen zu sehen. Accessoires wie Seidentücher mit Hufeisen-Prints oder Taschen mit mähnenartigen Fransen komplettieren den Look.

Warum setzt die Branche gerade jetzt aufs Pferd?

Die Rückbesinnung kommt nicht von ungefähr. Für Traditionshäuser wie Hermès oder Gucci, deren Ursprünge in der Sattlerei liegen, ist es eine Chance, handwerkliche Expertise und Herkunft authentisch in den Vordergrund zu rücken.

In unsicheren Zeiten suchen Konsumenten vermehrt nach Produkten, die Beständigkeit und Qualität vermitteln. Die Ästhetik des Reitsports symbolisiert Prestige, Eleganz und Naturverbundenheit. Zudem passt die funktionale Natur von Reitausrüstung perfekt zum Trend zu praktischerem Luxus für den Alltag.


(20.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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