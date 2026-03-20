SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nibe Aktie: Nachfrage-Schub in Europa ( Finanztrends)

20.03.2026, 3103 Zeichen

Die Volatilität an den Energiemärkten treibt Hausbesitzer zurück zu nachhaltigen Lösungen. Nibe Industrier meldet einen Anstieg der Kundenanfragen um rund 30 Prozent in wichtigen europäischen Märkten wie Deutschland und Großbritannien. Während politische Debatten zuletzt für Unsicherheit sorgten, setzen Insider nun auf eine fundamentale Erholung des Sektors.

Energiepreise als Treiber

Der sprunghafte Anstieg des Konsumenteninteresses an Wärmepumpen und Solaranlagen ist primär auf die jüngsten geopolitischen Spannungen und die damit verbundenen Schwankungen der Energiepreise zurückzuführen. Zwar vergeht zwischen der ersten Anfrage und dem tatsächlichen Verkaufsabschluss aufgrund der hohen Investitionskosten meist einige Zeit, doch das Volumen der Anfragen deutet auf eine beschleunigte Adaption energieeffizienter Technologien hin.

Diese Entwicklung fällt in eine Phase, in der die Aktie eine Konsolidierung durchläuft. Marktbeobachter registrieren dabei ein verstärktes Engagement von Privatanlegern, die Kursrücksetzer gezielt für Zukäufe nutzen. Das Papier reagiert heute positiv auf die Nachrichtenlage und legt um rund 7,5 Prozent auf 3,30 Euro zu.

Rückendeckung durch Politik und Management

CEO Gerteric Lindquist äußerte sich jüngst zuversichtlich zur Lage in Deutschland, dem größten europäischen Markt des Unternehmens. Trotz der Diskussionen über Anpassungen am Gebäudeenergiegesetz betonte Lindquist, dass die staatlichen Förderungen für Wärmepumpen bis mindestens 2029 gesichert sind. Diese Planungssicherheit ist ein wesentlicher Faktor für die langfristige Strategie des Konzerns.

Das Vertrauen der Führungsebene in den Turnaround spiegelt sich zudem in konkreten Insiderkäufen wider. Nachdem bereits der Finanzvorstand Hans Backman Ende Februar eigene Aktien erwarb, erhöhte im März auch der Verwaltungsratsvorsitzende Hans Linnarson seinen Anteil am Unternehmen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NIBE Industrier?

Wichtige Termine für Anleger

Der Fokus der Marktteilnehmer richtet sich nun auf die kommenden Monate. Es gilt zu beobachten, ob die gestiegene Nachfrage zeitnah in festen Auftragsbüchern resultiert. Nibe Industrier hat folgende Termine bestätigt:

  • 19. Mai 2026: Veröffentlichung des Zwischenberichts für das erste Quartal 2026
  • 19. Mai 2026: Jahreshauptversammlung
  • 26. Mai 2026: Auszahlung der jährlichen Dividende (0,35 SEK pro Aktie)

Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage zukommen, ob die operativen Maßnahmen des vergangenen Jahres ausreichen, um die operative Marge wieder in den historisch gewohnten Bereich zu führen. Der Quartalsbericht am 19. Mai wird hierzu erste belastbare Daten liefern.

Anzeige

NIBE Industrier-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NIBE Industrier-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten NIBE Industrier-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NIBE Industrier-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

NIBE Industrier: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(20.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

» Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

» Schröpfen: Neue Studie soll Wirksamkeit bei Muskelverspannungen klären (...

» PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagier...

» (Christian Drastil)

» Homöopathie-Streit: GKV bleibt bei freiwilligen Zusatzleistungen ( Finan...

» Psychische Krise am Arbeitsplatz: Studien zeigen alarmierende Zunahme ( ...

» Deutscher Cannabis-Markt bricht alle Rekorde – doch die Regierung bremst...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm ( Finanztrends)
PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post (Christine Petzwinkler)
Zu Besuch 2026
BYD Aktie: Ölpreisschock trifft Jahresbericht ( Finanztrends)
CSG Aktie: US-Armee prüft Morana-Haubitze ( Finanztrends)
Kraft Heinz Aktie: Geplatzter Mega-Deal ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.88%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.34%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Lenzing(2), Erste Group(2), Flughafen Wien(1), Kontron(1), Frequentis(1)
    BSN MA-Event Erste Group
    wolfspelz zu Kontron
    BSN MA-Event CA Immo
    Star der Stunde: Amag 0.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -4.64%
    BSN MA-Event Frequentis
    Star der Stunde: Agrana 0.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.22%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(2), OMV(1), EVN(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt

    Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



    Autor: Finanztrends

    20.03.2026, 3103 Zeichen

    Die Volatilität an den Energiemärkten treibt Hausbesitzer zurück zu nachhaltigen Lösungen. Nibe Industrier meldet einen Anstieg der Kundenanfragen um rund 30 Prozent in wichtigen europäischen Märkten wie Deutschland und Großbritannien. Während politische Debatten zuletzt für Unsicherheit sorgten, setzen Insider nun auf eine fundamentale Erholung des Sektors.

    Energiepreise als Treiber

    Der sprunghafte Anstieg des Konsumenteninteresses an Wärmepumpen und Solaranlagen ist primär auf die jüngsten geopolitischen Spannungen und die damit verbundenen Schwankungen der Energiepreise zurückzuführen. Zwar vergeht zwischen der ersten Anfrage und dem tatsächlichen Verkaufsabschluss aufgrund der hohen Investitionskosten meist einige Zeit, doch das Volumen der Anfragen deutet auf eine beschleunigte Adaption energieeffizienter Technologien hin.

    Diese Entwicklung fällt in eine Phase, in der die Aktie eine Konsolidierung durchläuft. Marktbeobachter registrieren dabei ein verstärktes Engagement von Privatanlegern, die Kursrücksetzer gezielt für Zukäufe nutzen. Das Papier reagiert heute positiv auf die Nachrichtenlage und legt um rund 7,5 Prozent auf 3,30 Euro zu.

    Rückendeckung durch Politik und Management

    CEO Gerteric Lindquist äußerte sich jüngst zuversichtlich zur Lage in Deutschland, dem größten europäischen Markt des Unternehmens. Trotz der Diskussionen über Anpassungen am Gebäudeenergiegesetz betonte Lindquist, dass die staatlichen Förderungen für Wärmepumpen bis mindestens 2029 gesichert sind. Diese Planungssicherheit ist ein wesentlicher Faktor für die langfristige Strategie des Konzerns.

    Das Vertrauen der Führungsebene in den Turnaround spiegelt sich zudem in konkreten Insiderkäufen wider. Nachdem bereits der Finanzvorstand Hans Backman Ende Februar eigene Aktien erwarb, erhöhte im März auch der Verwaltungsratsvorsitzende Hans Linnarson seinen Anteil am Unternehmen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NIBE Industrier?

    Wichtige Termine für Anleger

    Der Fokus der Marktteilnehmer richtet sich nun auf die kommenden Monate. Es gilt zu beobachten, ob die gestiegene Nachfrage zeitnah in festen Auftragsbüchern resultiert. Nibe Industrier hat folgende Termine bestätigt:

    • 19. Mai 2026: Veröffentlichung des Zwischenberichts für das erste Quartal 2026
    • 19. Mai 2026: Jahreshauptversammlung
    • 26. Mai 2026: Auszahlung der jährlichen Dividende (0,35 SEK pro Aktie)

    Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage zukommen, ob die operativen Maßnahmen des vergangenen Jahres ausreichen, um die operative Marge wieder in den historisch gewohnten Bereich zu führen. Der Quartalsbericht am 19. Mai wird hierzu erste belastbare Daten liefern.

    Anzeige

    NIBE Industrier-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NIBE Industrier-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

    Die neusten NIBE Industrier-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NIBE Industrier-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    NIBE Industrier: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (20.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

    Random Partner

    BKS
    Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

    » Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

    » Schröpfen: Neue Studie soll Wirksamkeit bei Muskelverspannungen klären (...

    » PIR-News: Marinomed-CEO im Gespräch zu aktuellen Themen, Kontron reagier...

    » (Christian Drastil)

    » Homöopathie-Streit: GKV bleibt bei freiwilligen Zusatzleistungen ( Finan...

    » Psychische Krise am Arbeitsplatz: Studien zeigen alarmierende Zunahme ( ...

    » Deutscher Cannabis-Markt bricht alle Rekorde – doch die Regierung bremst...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm ( Finanztrends)
    PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post (Christine Petzwinkler)
    Zu Besuch 2026
    BYD Aktie: Ölpreisschock trifft Jahresbericht ( Finanztrends)
    CSG Aktie: US-Armee prüft Morana-Haubitze ( Finanztrends)
    Kraft Heinz Aktie: Geplatzter Mega-Deal ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.88%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.34%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Lenzing(2), Erste Group(2), Flughafen Wien(1), Kontron(1), Frequentis(1)
      BSN MA-Event Erste Group
      wolfspelz zu Kontron
      BSN MA-Event CA Immo
      Star der Stunde: Amag 0.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -4.64%
      BSN MA-Event Frequentis
      Star der Stunde: Agrana 0.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.22%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(2), OMV(1), EVN(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt

      Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...

      Books josefchladek.com

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de