Landkreise greifen bei Wohnungsbau selbst ein ( Finanztrends)

21.03.2026, 3904 Zeichen

Die Diskussion um kreiseigene Wohnungsbaugesellschaften hat nach den Kommunalwahlen neuen Schwung bekommen. Landkreise in Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg wollen den Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen nun selbst angehen. Hintergrund sind stagnierende private Bauinvestitionen.

Main-Kinzig-Kreis setzt auf 28-Millionen-Plan

Besondere Aufmerksamkeit zieht derzeit der hessische Main-Kinzig-Kreis auf sich. Dort wurde ein 10-Punkte-Plan präsentiert, der die Gründung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft vorsieht. Rund 28 Millionen Euro aus einem Bundes-Sondervermögen sollen als Eigenkapital fließen.

Anzeige

Während Kommunen neuen Wohnraum schaffen, müssen private Vermieter bestehende Mietverhältnisse rechtssicher verwalten. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie in wenigen Minuten, welche Mietpreise und Erhöhungen im Jahr 2025 rechtlich zulässig sind. Mietspiegel-Report 2025 gratis herunterladen

Das Ziel: mittelfristig etwa 400 neue, bezahlbare Mietwohnungen errichten. Zusätzlich will der Landkreis heimische Handwerksbetriebe stärker einbinden. Die Initiative soll kleinere Kommunen entlasten, die eigene Bauprojekte oft nicht stemmen können.

Strategische Weichenstellungen und politische Konflikte

Auch in anderen Regionen läuft die Debatte auf Hochtouren. Im niedersächsischen Helmstedt beriet der Kreistag am 18. März intensiv über die Neubesetzung des Aufsichtsrats der dortigen Wohnungsbaugesellschaft. Solche personellen Weichenstellungen sind für die künftige Handlungsfähigkeit entscheidend.

Andernorts verläuft die Diskussion konfliktreicher. Im Wetteraukreis und im Landkreis Ludwigsburg werfen Oppositionsfraktionen den Regierenden vor, bereits beschlossene Gesellschaften zu verschleppen. Im Wetteraukreis sank der Bestand an Sozialwohnungen in zehn Jahren um rund 40 Prozent.

Fokus auf Mieten, nicht auf Eigentum

Experten betonen: Kreiseigene Gesellschaften bauen ausschließlich Miet- und Sozialwohnungen. Hochpreisige Eigentumswohnungen schließen sich mit ihrem gemeinnützigen Auftrag aus. Nur so bleiben Mieten langfristig bezahlbar.

Die Zielgruppe sind Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen, Alleinerziehende, Senioren und Auszubildende. Ein Beispiel ist der Azubi-Campus im Main-Kinzig-Kreis, wo kleine Wohneinheiten für junge Menschen entstehen. Die Mieten liegen oft 20 bis 40 Prozent unter dem Marktniveau.

Anzeige

Sinkende Sozialwohnungsbestände erhöhen den Druck auf den privaten Mietmarkt und machen eine korrekte Abrechnung der Nebenkosten umso wichtiger. Dieser Ratgeber bietet Vermietern eine rechtssichere Übersicht über alle umlagefähigen Betriebskosten von der Heizung bis zur Grundsteuer. Kostenlosen Betriebskosten-Report 2025 sichern

Bundestrend als Reaktion auf private Schwäche

Die aktuellen Vorstöße reihen sich in einen bundesweiten Trend ein. Auch in Landkreisen wie Cuxhaven, Traunstein oder Aichach-Friedberg wird die kommunale Wohnungsbaukompetenz ausgebaut. Die jüngsten Kommunalwahlen haben das Thema vielerorts zum wahlentscheidenden Kriterium gemacht.

Marktanalysten sehen darin eine notwendige Reaktion. Hohe Baukosten, gestiegene Zinsen und energetische Auflagen vertreiben private Investoren aus dem Neubau günstiger Mietwohnungen. Landkreise verfügen im Vergleich zu kleinen Gemeinden über größere finanzielle Spielräume und professionellere Strukturen.

Erste Bewährungsprobe nach den Wahlen

Die neuen politischen Mehrheiten in den Kreistagen müssen sich nun beweisen. Die Erwartungshaltung ist enorm, denn die Mietbelastung hat für viele Bürger die Schmerzgrenze erreicht.

Doch wie schnell werden angekündigte Millionenbeträge tatsächlich zu Baugenehmigungen? Branchenkenner sehen Hürden: fehlende baureife Grundstücke, langwierige Genehmigungsverfahren und der Fachkräftemangel in der Baubranche. Die Rolle der Landkreise als Wohnungsbauer wird jedoch an Bedeutung gewinnen – wenn die Fördergelder von Bund und Ländern stabil bleiben.

(21.03.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)