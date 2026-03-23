Stadler Rail Aktie: Gewinn verdoppelt, Kasse leer ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
23.03.2026, 2545 Zeichen
Umsatz plus 13 Prozent, Reingewinn nahezu verdoppelt auf 100,7 Millionen Franken — und trotzdem reagierten Anleger nach den Jahreszahlen vom 18. März mit Verkäufen. Der Grund liegt tiefer als die Gewinn-und-Verlust-Rechnung vermuten lässt.
Cashflow im Minus, Valencia als Belastung
Das eigentliche Problem ist der freie Cashflow: Mit minus 588,4 Millionen Franken brach er massiv ein. Die Nettoliquidität drehte von plus 368 Millionen Franken im Vorjahr auf minus 275,5 Millionen Franken. Als Hauptursache nennt Stadler Rail die Nachwirkungen der Unwetterkatastrophe in Valencia vom Oktober 2024, die Lieferketten erheblich störte. Das Unternehmen rechnet damit, dass diese Effekte die Bilanz noch bis 2027 belasten werden.
Hinzu kommen operative Baustellen: 25 Trams des Modells TINA müssen bis Ende 2026 auf Kosten des Unternehmens wegen Lärm- und Vibrationsproblemen nachgerüstet werden — wobei erste technische Korrekturen bereits eine Reduktion der Schwingstärke um bis zu 51 Prozent erzielten. Schwerwiegender ist die Lage in Mailand, wo Ende Februar eine Stadler-Tram entgleiste, zwei Menschen starben und Dutzende verletzt wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.
Rekordauftragsbestand gibt Stabilität
Dem steht ein Auftragsbestand von über 32,3 Milliarden Franken gegenüber — ein neuer Rekordwert. Allein 2025 kamen rund 6,1 Milliarden Franken an neuen Aufträgen hinzu, darunter 132 Stadtbahnen für die Kölner Verkehrs-Betriebe im Wert von rund 700 Millionen Euro. Diese Auftragspipeline gibt dem Umsatzausblick eine solide Basis: Für 2026 erwartet Stadler Rail einen Umsatz von deutlich über 5 Milliarden Franken und eine EBIT-Marge von über 5 Prozent — nach 4,4 Prozent im abgelaufenen Jahr.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Stadler Rail?
Die Aktie notiert mit einem RSI von rund 37 im überverkauften Bereich und liegt rund 14 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Am 5. Mai findet die Generalversammlung in Zürich statt, auf der über eine Dividende von 0,50 Franken je Aktie abgestimmt wird — ein weiterer Termin, den Anleger im Blick haben sollten.
Anzeige
Stadler Rail-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Stadler Rail-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:
Die neusten Stadler Rail-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Stadler Rail-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Stadler Rail: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...
» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)
» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)
» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)
» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)
» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)
» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...
» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)
» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)
» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für...
- Wiener Börse: ATX legt am Montag 1,28 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Mayr-Melnhof steig...
- Wie Wolford, Marinomed Biotech, Mayr-Melnhof, Pal...
- Wie Lenzing, AT&S, Verbund, voestalpine, EVN und ...
- Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanz...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel
Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodi...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
23.03.2026, 2545 Zeichen
Umsatz plus 13 Prozent, Reingewinn nahezu verdoppelt auf 100,7 Millionen Franken — und trotzdem reagierten Anleger nach den Jahreszahlen vom 18. März mit Verkäufen. Der Grund liegt tiefer als die Gewinn-und-Verlust-Rechnung vermuten lässt.
Cashflow im Minus, Valencia als Belastung
Das eigentliche Problem ist der freie Cashflow: Mit minus 588,4 Millionen Franken brach er massiv ein. Die Nettoliquidität drehte von plus 368 Millionen Franken im Vorjahr auf minus 275,5 Millionen Franken. Als Hauptursache nennt Stadler Rail die Nachwirkungen der Unwetterkatastrophe in Valencia vom Oktober 2024, die Lieferketten erheblich störte. Das Unternehmen rechnet damit, dass diese Effekte die Bilanz noch bis 2027 belasten werden.
Hinzu kommen operative Baustellen: 25 Trams des Modells TINA müssen bis Ende 2026 auf Kosten des Unternehmens wegen Lärm- und Vibrationsproblemen nachgerüstet werden — wobei erste technische Korrekturen bereits eine Reduktion der Schwingstärke um bis zu 51 Prozent erzielten. Schwerwiegender ist die Lage in Mailand, wo Ende Februar eine Stadler-Tram entgleiste, zwei Menschen starben und Dutzende verletzt wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.
Rekordauftragsbestand gibt Stabilität
Dem steht ein Auftragsbestand von über 32,3 Milliarden Franken gegenüber — ein neuer Rekordwert. Allein 2025 kamen rund 6,1 Milliarden Franken an neuen Aufträgen hinzu, darunter 132 Stadtbahnen für die Kölner Verkehrs-Betriebe im Wert von rund 700 Millionen Euro. Diese Auftragspipeline gibt dem Umsatzausblick eine solide Basis: Für 2026 erwartet Stadler Rail einen Umsatz von deutlich über 5 Milliarden Franken und eine EBIT-Marge von über 5 Prozent — nach 4,4 Prozent im abgelaufenen Jahr.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Stadler Rail?
Die Aktie notiert mit einem RSI von rund 37 im überverkauften Bereich und liegt rund 14 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Am 5. Mai findet die Generalversammlung in Zürich statt, auf der über eine Dividende von 0,50 Franken je Aktie abgestimmt wird — ein weiterer Termin, den Anleger im Blick haben sollten.
Anzeige
Stadler Rail-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Stadler Rail-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:
Die neusten Stadler Rail-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Stadler Rail-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Stadler Rail: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...
» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)
» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)
» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)
» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)
» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)
» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...
» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)
» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)
» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für...
- Wiener Börse: ATX legt am Montag 1,28 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Mayr-Melnhof steig...
- Wie Wolford, Marinomed Biotech, Mayr-Melnhof, Pal...
- Wie Lenzing, AT&S, Verbund, voestalpine, EVN und ...
- Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanz...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel
Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodi...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co