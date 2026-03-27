SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Chevron Aktie: Kalifornien am Scheideweg ( Finanztrends)

27.03.2026, 3022 Zeichen

Chevron droht damit, seine Raffinerieoperationen in Kalifornien einzustellen — es sei denn, der Bundesstaat überdenkt seine Steuer- und Regulierungspolitik. Die Warnung vom 24. März trifft einen wunden Punkt: Rund 20 Prozent des kalifornischen Kraftstoffbedarfs werden aus Asien importiert, was den Staat bei Lieferunterbrechungen besonders anfällig macht.

Hormuz als Risikofaktor

Genau hier liegt das eigentliche Problem. CEO Mike Wirth hatte bereits auf der CERAWeek-Konferenz darauf hingewiesen, dass die Märkte einen möglichen Angebotsschock durch eine Sperrung der Straße von Hormuz unterschätzen könnten. Sollte der Iran-Konflikt eskalieren und die Meerenge blockiert werden, würden asiatische Länder ihren eigenen Bedarf kaum noch decken können — von Exporten nach Kalifornien ganz zu schweigen. Die Abhängigkeit des Bundesstaates von Importkraftstoffen würde dann zum ernsthaften Versorgungsproblem.

Chevrons Forderung nach einem Abbau staatlicher Belastungen lässt sich vor diesem Hintergrund als Wirtschaftlichkeitsrechnung lesen: Wenn die Margen im Raffineriegeschäft unter dem Druck von Steuern und Regulierung ohnehin eng sind, sinkt die Bereitschaft, das Risiko eines Versorgungsengpasses zu tragen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Chevron?

Starke Zahlen, breite Aufstellung

Operativ steht Chevron gut da. Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 3,0 Milliarden Dollar, der operative Cashflow lag bei 10,8 Milliarden Dollar. Die weltweite Öl- und Gasproduktion erreichte 2025 mit 3,7 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag einen Rekordwert — ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gleichzeitig baut Chevron sein Explorationsportfolio aus: Neue Lizenzen in Libyen sowie vier Offshore-Blöcke vor der griechischen Küste, an denen das Unternehmen mit 70 Prozent operierender Anteilseigner ist, erweitern die geografische Basis.

Analysten bleiben optimistisch

Mehrere Analystenhäuser haben ihre Einschätzungen zuletzt angehoben. HSBC stufte die Aktie auf „Buy" hoch, Raymond James erhöhte das Kursziel, und Bernstein sowie Erste Group passten ihre Prognosen nach oben an. Als Argumente nennen die Analysten unter anderem die laufende Integration der Hess-Assets und Chevrons vergleichsweise geringe Nahost-Exposition.

Die Aktie markierte gestern mit 179,90 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch — ein Anstieg von über 35 Prozent seit Jahresbeginn. Ob Kalifornien auf Chevrons Forderungen eingeht, dürfte mittelfristig sowohl für die Versorgungssicherheit des Bundesstaates als auch für die Rentabilität des Raffineriegeschäfts entscheidend sein.

Anzeige

Chevron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Chevron-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Chevron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Chevron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Chevron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, FACC und Austriacard gesucht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
    BSN MA-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
    BSN MA-Event Strabag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    181. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Finanztrends

    27.03.2026, 3022 Zeichen

    Chevron droht damit, seine Raffinerieoperationen in Kalifornien einzustellen — es sei denn, der Bundesstaat überdenkt seine Steuer- und Regulierungspolitik. Die Warnung vom 24. März trifft einen wunden Punkt: Rund 20 Prozent des kalifornischen Kraftstoffbedarfs werden aus Asien importiert, was den Staat bei Lieferunterbrechungen besonders anfällig macht.

    Hormuz als Risikofaktor

    Genau hier liegt das eigentliche Problem. CEO Mike Wirth hatte bereits auf der CERAWeek-Konferenz darauf hingewiesen, dass die Märkte einen möglichen Angebotsschock durch eine Sperrung der Straße von Hormuz unterschätzen könnten. Sollte der Iran-Konflikt eskalieren und die Meerenge blockiert werden, würden asiatische Länder ihren eigenen Bedarf kaum noch decken können — von Exporten nach Kalifornien ganz zu schweigen. Die Abhängigkeit des Bundesstaates von Importkraftstoffen würde dann zum ernsthaften Versorgungsproblem.

    Chevrons Forderung nach einem Abbau staatlicher Belastungen lässt sich vor diesem Hintergrund als Wirtschaftlichkeitsrechnung lesen: Wenn die Margen im Raffineriegeschäft unter dem Druck von Steuern und Regulierung ohnehin eng sind, sinkt die Bereitschaft, das Risiko eines Versorgungsengpasses zu tragen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Chevron?

    Starke Zahlen, breite Aufstellung

    Operativ steht Chevron gut da. Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 3,0 Milliarden Dollar, der operative Cashflow lag bei 10,8 Milliarden Dollar. Die weltweite Öl- und Gasproduktion erreichte 2025 mit 3,7 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag einen Rekordwert — ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Gleichzeitig baut Chevron sein Explorationsportfolio aus: Neue Lizenzen in Libyen sowie vier Offshore-Blöcke vor der griechischen Küste, an denen das Unternehmen mit 70 Prozent operierender Anteilseigner ist, erweitern die geografische Basis.

    Analysten bleiben optimistisch

    Mehrere Analystenhäuser haben ihre Einschätzungen zuletzt angehoben. HSBC stufte die Aktie auf „Buy" hoch, Raymond James erhöhte das Kursziel, und Bernstein sowie Erste Group passten ihre Prognosen nach oben an. Als Argumente nennen die Analysten unter anderem die laufende Integration der Hess-Assets und Chevrons vergleichsweise geringe Nahost-Exposition.

    Die Aktie markierte gestern mit 179,90 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch — ein Anstieg von über 35 Prozent seit Jahresbeginn. Ob Kalifornien auf Chevrons Forderungen eingeht, dürfte mittelfristig sowohl für die Versorgungssicherheit des Bundesstaates als auch für die Rentabilität des Raffineriegeschäfts entscheidend sein.

    Anzeige

    Chevron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Chevron-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

    Die neusten Chevron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Chevron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Chevron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    VIG
    Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

    » Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

    » Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

    » EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

    » Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

    » PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

    » (Christian Drastil)

    » SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
    Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, FACC und Austriacard gesucht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
      BSN MA-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
      BSN MA-Event Strabag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      181. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de