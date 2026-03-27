» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

27.03.2026, 4717 Zeichen

Das Europäische Parlament hat den Weg für eine entschlackte Umsetzung des historischen KI-Gesetzes freigemacht – und damit eine heftige Debatte über die Zukunft der Regulierung entfacht.

Abstimmung bringt längere Fristen und neue Verbote

Mit klarer Mehrheit stimmten die Abgeordneten am Donnerstag für das sogenannte Digital Omnibus-Paket. Dieses Bündel von Änderungen soll Bürokratie abbauen und Unternehmen mehr Zeit zur Anpassung geben. Konkret verschiebt sich der Startschuss für viele Vorschriften. Systeme mit hohem Risiko, etwa in Biometrie oder kritischer Infrastruktur, müssen nun erst ab Dezember 2027 vollständig konform sein. Für KI in bereits regulierten Produkten wie Medizingeräten gilt sogar August 2028 als neue Deadline.

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Einen früheren Termin gibt es für Transparenzpflichten: Bis November 2026 müssen Anbieter von KI-generierten Inhalten wie Bildern oder Videos zuverlässige Kennzeichnungssysteme eingeführt haben. Zudem beschloss das Parlament ein Verbot sogenannter „Nudifier“-KI. Diese Tools erstellen nicht einvernehmliche, sexualisierte Bilder realer Personen und gelten als massive Bedrohung für Privatsphäre und Menschenwürde.

TÜV warnt vor gefährlichem Regulierungs-Flickenteppich

Doch der vermeintliche Vereinfachungs-Schritt hat eine Kehrseite, die Fachleute alarmiert. Kern des Omnibus ist die Verlagerung hoher Risikokategorien aus dem horizontalen KI-Gesetz in bestehende Branchenregeln – für Spielzeug, Maschinen oder Medizinprodukte. Während die Industrie dies als Schutz vor Doppelregulierung begrüßt, sieht der TÜV-Verband darin eine gefährliche Zersplitterung.

„Das untergräbt den gesamten Ansatz des KI-Gesetzes“, warnt ein Verbandsanalyst. Statt eines einheitlichen Sicherheitsstandards für alle Hochrisiko-KI entstehe ein undurchsichtiges Geflecht aus verschiedenen Fristen, Verfahren und Anforderungen. Ein Unternehmen, das KI sowohl für medizinische Diagnostik als auch für Industrieroboter entwickle, müsse plötzlich zwei völlig getrennte Regelwerke beachten. Diese Fragmentierung schaffe Rechtsunsicherheit und bremse Innovation, anstatt sie zu fördern, so die Kritik.

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Für Unternehmen: Mehr Zeit, aber mehr Komplexität

Für CIOs und Compliance-Abteilungen deutscher Konzerne und Mittelständler ist die Lage zwiespältig. Die verlängerten Übergangsfristen bis 2027/28 bieten dringend benötigten Atem, um interne Prozesse anzupassen. Gleichzeitig müssen sich Firmen, die in mehreren Sektoren aktiv sind, auf eine deutlich komplexere Rechtslage einstellen. Experten raten dringend davon ab, die Vorbereitungen zu verzögern. Die grundlegenden Prinzipien des KI-Gesetzes blieben in Kraft, und die ursprünglichen, strengeren Fristen von August 2026 stünden theoretisch noch im Raum, falls die finalen Verhandlungen scheitern.

Der Fokus verschiebt sich nun von der politischen Debatte zur praktischen Umsetzung. „Compliance by Design“ lautet die Devise. Unternehmen wird geraten, auf spezialisierte Sprachmodelle und überprüfbare Governance-Rahmen zu setzen, um den künftigen Anforderungen an algorithmische Rechenschaftspflicht gerecht zu werden.

Entscheidung fällt in finalen Trilogen

Der Ball liegt nun im Feld der Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Ministerrat und Kommission. Der Rat der Mitgliedstaaten hatte bereits Mitte März seine Position abgesteckt. Jetzt müssen die drei Institutionen einen Kompromiss finden – und dabei einen schmalen Grat gehen: Wie lassen sich administrative Erleichterung und ein kohärentes, schlagkräftiges Regelwerk vereinen?

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der „Omnibus“ die KI-Regulierung tatsächlich entbürokratisiert oder ob die Warnung des TÜV vor einem europäischen Flickenteppich Realität wird. Das ambitionierte Ziel bleibt der „Brüssel-Effekt“ – ein globaler Goldstandard für KI-Regulierung. Sein Erfolg hängt nun davon ab, ob die EU in der Umsetzung geschlossen auftreten kann. Für die Wirtschaft beginnt eine phase des Navigierens in einem sich ständig verändernden Geflecht aus Fristen und Vorschriften.

(27.03.2026)

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