Abseits der Börse #9: Emmanuel Tjeknavorian und sein Streicherensemble bei mir im Wohnzimmer (Christian Drastil, 18.1.)

Der Laptop am Tisch, dann https://konzertzuhaus.at/streaming-konzert/emmanuel-tjeknavorian/ angewählt, das Audiosignal auf die grossen Boxen gejagt und schon waren Emmanuel Tjeknavorian und sein Streicherensemble im Wohnzimmer. Am Programm stand Ludwig van Beethoven mit "Große Fuge B-Dur op. 133". Fein.

Schöne Lyrics: "Roll over Beethoven .. and tell Tchaikovsky the news" (Chuck Berry)

(18.01.2021)

1. Emmanuel Tjeknavorian & Streicherensemble auf konzertzuhaus.at





