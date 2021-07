Börsegeschichte 26.7.: Uniqa-Vorläufer in den ATX, Extremes zu Telekom Austria und Marinomed

Indexumstellungen:

26.07.1991: Bundesländer Versicherung (Vorzüge) kommen in den ATX.



Positive Serie in Tagen:

26.07.2017: Telekom Austria: Längste positive Serie: 11 Tage (endete am 26.07.2017) zum Kalender

26.07.2019: Marinomed Biotech: Längste positive Serie: 7 Tage (endete am 26.07.2019) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

26.07.2019: Marinomed Biotech: Beste Performance Serie: 23.60% (7 Tage - endete am 26.07.2019

Bisher gab es an einem 26. Juli 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.07. beträgt 0,42%. Der beste 26.07. fand im Jahr 2012 mit 3,45%statt, der schlechteste 26.07. im Jahr 2007 mit -3,31%. Im Vorjahr war am 26.07. kein Handel.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.07.)

(26.07.2021)

1. Uniqa bietet ab sofort das Vorsorge-Paket im Bereich Unfall an. Kunden können einmal jährlich wahlweise Uniqa VitalCoach-Einheiten, ein FitnessProfil, ein ÖAMTC Fahrsicherheitstraining oder einen Erste-Hilfe-Kurs des Österreichischen Roten Kreuzes absolvieren. Fotorechte: © AdobeStock/UNIQA , (© Aussender) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Wienerberger, Uniqa, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Verbund, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, DO&CO, Erste Group, EVN, SBO, Wiener Privatbank, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Immofinanz, Bechtle, UBM, Nvidia, BioNTech, Strabag, S&T.

