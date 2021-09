» PIR-News zu Valneva, Strabag, VST, Lenzing (Christine Petzwinkler)

Valneva und Pfizer haben weitere positive Phase-2-Ergebnisse, einschließlich einer Booster-Reaktion, für den Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 erreicht. Die Phase-2-Studie VLA15-202 untersucht die Immunogenität und Sicherheit von VLA15 in einem Impfplan für Monat 0-2-6. An der Studie, die in den USA durchgeführt wurde, nahmen laut Valneva 246 gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren teil. Die Studie erreichte laut Valneva ihren primären Endpunkt, nämlich den Nachweis, dass VLA15 einen Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung in allen getesteten Dosisgruppen immunogen war und bei allen Serotypen hohe Antikörperreaktionen auslöste. Die fortgesetzte Auswertung nach Monat 18 zeigte, dass die Antikörpertiter danach in allen Gruppen abnahmen und über dem Ausgangswert blieben, aber die Notwendigkeit einer Booster-Strategie bestätigten. VLA15 war in allen getesteten Dosen und Altersgruppen sicher und gut verträglich, wie Valneva weiter mitteilt. Das akzeptable Sicherheitsprofil von VLA15 wurde einen Monat nach der Auffrischung bestätigt. Die Verabreichung einer Auffrischungsdosis löste eine starke anamnestische Reaktion aus, die zu einem 2,9-fachen (ST3) bis 4,2-fachen (ST1, ST4) Anstieg (geometrischer mittlerer Anstieg) der Anti-OspA-IgG-Antikörpertiter im Vergleich zu den nach der Primärimmunisierung beobachteten Titern führte.

Strabag Real Estate hat einen langfristigen Büromietvertrag mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln abgeschlossen. Das Institut wird 8.000 qm im ersten Bauabschnitt des Büroensembles Mattes & Düxx an der Siegburger Straße 237 beziehen. Das Generalunternehmen Züblin nahm im September die Bauarbeiten auf, die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant.

Die börsengelistete VST Building Technologies AG hat Zahlen für das 1. Halbjahr 2021 vorgelegt. Nach der Entkonsolidierung von Premiumverbund Deutschland, infolgedessen die Umsätze der Gesellschaft nicht mehr im VST-Konzern ausgewiesen werden, sind die Finanzkennzahlen für den Berichtszeitraum nur sehr eingeschränkt mit der Vorjahresperiode vergleichbar, so das Unternehmen. Der Konzernumsatz lag in den ersten sechs Monaten bei 7,3 Mio. Euro nach 22,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zur besseren Veranschaulichung der Umsatzentwicklung eignet sich der Vergleich mit dem 1. Halbjahr 2019, in dem Premiumverbund Deutschland ebenfalls nicht berücksichtigt ist. Per Ende Juni 2019 lag der Umsatz bei 6,1 Mio. Euro. Die Betriebsleistung lag im 1. Halbjahr 2021 bei 9,2 Mio. Euro (Vj. 34,5 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis vor planmäßigen Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA) notierte bei 0,3 Mio. Euro, nach 0,9 Mio. Euro im Vorjahr, und das Betriebsergebnis (EBIT) bei -0,6 Mio. Euro (Vj. 0,01 Mio. Euro). Das Periodenergebnis lag bei -0,8 Mio. Euro nach zuvor -0,7 Mio. Euro. VST sieht sich den Angaben zufolge für zukünftiges Wachstum "aufgrund der starken Marktposition und der hohen Nachfrage nach VST-Baukomponenten in Verbindung mit einer leistungsfähigen Technologie gut aufgestellt". Das VST-Werk in Nitra, Slowakei, ist entsprechend nahezu voll ausgelastet, informiert die Gesellschaft.

Research: Die Analysten der Erste Group erhöhen das Rating für Lenzing von Halten auf Akkumulieren und das Kursziel von 87,5 auf 118,5 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.09.)

(28.09.2021)

